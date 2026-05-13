Защо примирието в Украйна изглежда безсмислено при управлението на Тръмп

С изтичането на тридневното примирие, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп, стотици руски дронове, управляеми бомби и ракети прелетяха в небето над Украйна. Четирима украински цивилни бяха убити във вторник, а още осем загинаха при удари в ранните часове на сряда, съобщиха официални лица.

Боевете на фронта продължиха, без изобщо да бъдат прекъсвани по време на предполагаемото прекратяване на огъня. Последното примирие по време на руско-украинската война илюстрира как концепцията е била лишена от традиционното си значение в ерата на Тръмп. В историята прекратяването на огъня обикновено се е постигало след продължителни процеси, които помагат на враждуващите страни да постигнат трайно споразумение. Но във войната в Украйна, според анализатори, то се е превърнало в инструмент на перформативна дипломация, самостоятелни стоки, използвани за управление на медийните цикли, докато машината на войната работи, пише NYT.

Разделяне на прекратяването на огъня от мирните процеси се наблюдава не само в Украйна, но и в Близкия изток. В американско-израелската война срещу Иран двете страни бързо се съгласиха да спрат боевете, след като Тръмп заплаши Техеран с цивилизационно унищожение. Седмици по-късно напрежението остава неразрешено, разпръснатите атаки продължават, а прекратяването на огъня е на "масивна животоподдържаща система", заяви Тръмп в понеделник. Джоши е публикувал изследване върху 42 всеобхватни мирни споразумения, постигнати между 1989 и 2018 г.

Той е установил, че един успешен мирен процес отнема средно 1570 дни - над четири години - технически труд. За разлика от това, каза той, на последното руско-украйнско примирие липсват основните "кукички" за успех: независим надзор и съществена политическа основа. Мирните преговори между Москва и Киев, водени от двама мъже, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, с лични връзки с Тръмп и малък дипломатически опит, са спрени от месеци.

Новината за тридневното прекратяване на огъня, което започна в събота, дойде внезапно в публикация на Тръмп в Truth Social.

Даниел Байман, професор от университета Джорджтаун и старши сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания, заяви, че това е продиктувано от липсата на търпение в Белия дом на Тръмп за "мързеливия, нагоре-надолу характер" на дипломацията.

"За президента прекратяването на огъня е равносилно на "мир", каза Байман, отбелязвайки, че този подход е отстранил опитни служители от средно ниво в полза на "положително заглавие днес". Когато Тръмп обяви последното руско-украйнско примирие, той излъчи оптимистична нотка. "Надяваме се, че това е началото на края на една много дълга, смъртоносна и тежко водена война", написа той.

Той повтаря подобни нотки от месеци, въпреки че дипломатическите му усилия са довели до малко резултати. Размяна на затворници, която трябваше да съпътства последното примирие, все още не се е осъществила.

Разпадането на примирието беше част от познат модел за Киев. Скептицизмът на Украйна към договорените паузи на бойното поле започна с несъвършените Мински протоколи от 2014 и 2015 г., които не успяха да спрат руските офанзиви в Източна Украйна. След пълномащабното нахлуване на Русия преди повече от четири години, моделът продължава, от неуспешните "хуманитарни коридори" през 2022 г., когато десетки хиляди отчаяни цивилни бяха възпрепятствани да избягат от боевете, до примирието за православната Коледа през 2023 г., което Киев отхвърли като нищо повече от шанс Русия да попълни силите си.

Вашингтон посредничи за пет временни примирия, откакто Тръмп се завърна в Белия дом, всички от които бяха помрачени от обвинения в нарушения. Володимир Ермоленко, украински писател и философ, редактор на новинарския сайт Ukraine World, описа цикъла като пресметнат "маскарад".