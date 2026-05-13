Потънал край Испания руски кораб е превозвал части за ядрени реактори?

Руски кораб, потънал след експлозия в машинното отделение в Средиземно море, може да е превозвал части за ядрени реактори, използвани в подводници, предаде Асошиейтед прес, като се позова на документ на испанското правителство.

Товарният кораб "Урса Майор" ("Голямата мечка), потъна на 23 декември 2024 г. във водите между Испания и Алжир по време на вероятен курс от Санкт Петербург до друг руски град - Владивосток в Далечния изток. Двама членове на екипажа на кораба изчезнаха безследно, а 14 души бяха спасени от екипи на испански плавателни съдове.

Оказва се, че руският капитан на "Урса Майор" е казал на испанските пристанищни власти след спасителната акция, че плавателният му съд е превозвал части за ядрени реактори, подходящи за употреба в подводници, посочва АП. В писмен отговор на запитване от депутати от опозицията испанското правителство казва, че капитанът "е признал", че корабът му е превозвал "компоненти за два ядрени реактора, подобни на тези, които се използват в подводниците".

Отговорът е в документ, заведен в регистрите на испанския парламент на 23 февруари, а информацията бе разпространена първо от американската телевизия Си Ен Ен вчера. Документът е бил видян от АП, уточнява агенцията.

След потъването руската държавна компания собственик на кораба - "Оборонлогистика", която е част от военно-строителни операции на руското министерство на отбраната, обяви, че става въпрос за саботаж. Фирмата посочи, че три мощни експлозии са нанесли щети на плавателния съд точно над ватерлинията, като определи случилото се като "терористична атака".

На "Оборонлогистика" са наложени санкции от САЩ и от ЕС заради връзките ѝ с руската армия, посочва АП.

(БТА)