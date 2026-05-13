В случай на смърт: Тръмп оставил на Ванс тайни инструкции

Доналд Тръмп е оставил тайни инструкции на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Овалния кабинет, които да бъдат отворени само ако президентът почина по време на мандата.

"Точни инструкции“, написани от Тръмп, ще бъдат предадени на Ванс, ако вицепрезидентът трябва да го наследи по време на втория му мандат, заяви служителят по борбата с тероризма Себастиан Горка в скорошно интервю за New York Post.

Ванс ще получи и ръкописно писмо от Тръмп, скрито в чекмедже на бюрото Resolute в Овалния кабинет, в което са изложени "правилата за отмъщение за президента", ако той бъде убит.

Няколко опита за покушение

Тръмп е преживял няколко неуспешни опита за покушение и е бил изправен пред сериозни заплахи от иранския режим в отговор на убийството на висшите му командири.

Горка заяви, че са в сила протоколи, в случай че Китай или друг чуждестранен играч успее да го "елиминира“.

"Имаме протоколи, повярвайте ми. Не такива, които мога да обсъждам, но имаме протоколи“, каза Горка пред Тhe New York Post.

През януари Тръмп заяви, че е оставил "много твърди инструкции“ Иран да бъде "взривен“, ако успеят да го убият: "Оставих уведомление... [ако] някога се случи нещо - цялата страна ще бъде взривена".

В момента Тръмп вече е в Китай - ключов съюзник на Иран, където посещението му е под въпрос заради засилени опасения за сигурността. Очаква се Тръмп да се срещне с президента Си Дзинпин, за да обсъдят продължаващата война в Иран, търговските отношения, изкуствения интелект и други належащи въпроси.

Китай има основания да го елиминира?

Докато някои анализатори и съюзници на президента изразяват загриженост относно пътуването, Горка отбеляза, че Тръмп е успял да се превърне в "екзистенциална заплаха за Китай“.

"Той сам стои между тях и световното господство, така че те имат всички основания на света да го елиминират“, добави служителят на антитерористичната служба.

Горка продължи, като предположи, че Китай може да навреди на Тръмп, като "пусне нещо във въздуха, което ще го разболее 30 дни по-късно“.

"Изобщо не се страхувам, че ще направят нещо“, казва експертът.

Опасенията относно сигурността на Тръмп бяха отново поставени на преден план миналия месец, след като въоръжен мъж с пушка проби през контролно-пропускателен пункт на Тайните служби на вечерята на кореспондентите в Белия дом.

Агенти изведоха президента и Ванс от балната зала, заедно с няколко висши служители на кабинета.

Тръмп пътува до Китай с висшите си дипломатически съветници, както и с редица американски технологични милиардери и ръководители.

Ванс обаче ще остане в САЩ по време на срещата на върха.