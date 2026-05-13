Спирова и Денисиньо ще се борят за 50 000 евро в Hell’s Kitchen

Снимка: Нова тв 1 / 5 / 5

Пианистът Евгени Генчев стана номер едно сред звездните готвачи в Hell’s Kitchen този сезон. Богато и изпълнено с вкусове и история меню донесе на талантливия музикант титлата "Любим звезден готвач на България" и уважението на шеф Виктор Ангелов. Второто място зае Славена Вътова.

Двамата съперници бяха подготвили специални авторски менюта, които показаха всичко научено в предаването, както и тяхното отговорно отношение към кулинарната професия. Вниманието към детайла и по-разнообразните техники помогнаха на Евгени да изпъкне и му донесоха категорична победа.

Вечерта продължи с последната вечерна резервация за Черните куртки. Тя бе съпътствана от поредица препятствия, подготвени от шеф Светла и шеф Никола, които направиха задачата на претендентите повече от предизвикателна.

Хладнокръвието на Спирова и Денисиньо им позволи да се справят по-успешно с капаните, докато Събков изпита сериозни затруднения, довели до забавени поръчки и неуспешен завършек на вечерята. Грешките на Събков му костваха възможността да се бори за голямата награда. Но пък той си тръгна от шоуто с друга победа - сърцето на .

Големият шампион в Hell’s Kitchen ще бъде определен утре вечер. Двамата финалисти Спирова и Денисиньо ще премерят сили за последен път със специално приготвени авторски менюта, а победителят ще грабне наградата от 50 000 евро.