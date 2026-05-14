Малума ще става баща за втори път

Малума отново ще става татко! 32-годишният певец и приятелката му Сузана Гомес очакват второто си дете. Те обявиха щастливата новина чрез публикация в социалната мрежа Instagram в неделя. Тогава изпълнителят качи черно-бяла снимка, на която се вижда наедрялото коремче на Сузана.
Той и 2-годишната им дъщеря го целуват.
Звездите събраха много поздравления за бременността.
Но така и не издават кога точно трябва да се роди бебето, както и какъв е полът му. Но пък е поставен емотикон на синьо сърце и почитателите смятат, че ще е момче.
