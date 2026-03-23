Случаите на менингит B във Великобритания намаляват

Броят на случаите на менингит в Кент, Обединеното кралство, е спаднал до 29 от 34 случая, съобщени в събота, според последната актуализация на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA).

Броят на потвърдените смъртни случаи остава два: 21-годишен студент в университета в Кент и ученик от шести клас от близкия град Фавършам.

"Някои случаи, първоначално класифицирани като потвърдени случаи, са прекласифицирани след допълнителни лабораторни резултати и клинични изследвания“, съобщи агенцията, цитирана от Euronews.

С приключването на допълнителни лабораторни оценки UKHSA заяви, че очаква по-вероятните случаи да бъдат понижени през следващите дни.

"Продължаваме да бъдем бдителни за нови случаи и работим в тясно сътрудничество с NHS (Националната здравна служба) на Англия и местните власти в цялата страна, за да гарантираме, че на всички новооткрити случаи се реагира възможно най-бързо“, каза Шерин Томас, консултант по инфекциозни болести в UKHSA.

Епидемията е свързана с местен нощен клуб в Кентърбъри, в югоизточна Англия, където един служител е заподозрян в менингит B (MenB).

Служителите на университета раздават маски за лице и антибиотици. Правителството също така обяви, че на студентите вече ще се предлага ваксина срещу менингит B.

Въпреки че ваксинацията предлага най-добрата дългосрочна защита за засегнатите от тази епидемия, приемането на превантивни антибиотици е най-важното незабавно действие, препоръчва здравната агенция.

Допустимите студенти от Университета в Кент, които са се завърнали у дома, вече могат да получат както ваксинация, така и превантивни антибиотици от местния си общопрактикуващ лекар.

"Успокояващо е, че видяхме толкова много отговарящи на условията млади хора да се обръщат за антибиотици и ваксинация и бихме искали да благодарим на всички, участвали в това начинание досега“, каза Томас.

Експертът добави, че макар рискът за по-широката популация да остава нисък, все още е важно хората да разпознават симптомите на инвазивно менингококово заболяване и да потърсят незабавна медицинска помощ, ако те или някой, когото познават, ги развие.

Менингитът е инфекция, която възпалява мембраните около мозъка и гръбначния мозък, известни като менинги.

Неотдавнашното огнище се дължи на менингит B, бактериален щам на заболяването, който е по-тежък от вирусните форми. Менингитът може да се разпространи чрез близък контакт, като кашляне, целуване или споделяне на прибори.

Рутинната ваксинация срещу MenB за бебета и малки деца в Обединеното кралство беше въведена през 2015 г. Децата вече получават ваксината на 8-седмични, 12-седмични и 1-годишни прегледи.

Деца, родени преди 1 май 2015 г., нямат право да се ваксинират с MenB ваксина, освен ако не са в клинична рискова група.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) е оценил риска за общото население в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП) като много нисък поради много малката вероятност от експозиция и инфекция.