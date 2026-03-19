Епидемията от менингит в Англия тръгнала от споделени вейпове и напитки в клуб

Великобритания се бори с тежка епидемия от менингит. Само за седмица 21-годишен студент и 18-годишна ученичка починаха, а още 18 души са приети в болница. Смята се, че суперзаразяването се е случило заради споделяне на вейпове и напитки по време на младежко събиране в заведение в Кентърбъри преди десет дни.

Тази версия беше споделена и от министъра на здравеопазването, който говори пред британския парламент. Той заяви, че ситуацията е безпрецедентна заради бързото разпространение на бактериален менингит тип B. По принцип всяка година около 350 души се разболяват от него, но никога не е имало такава концентрация на случаи на едно място и с толкова бързо и тежко протичане на заболяването, предаде кореспондентът на Нова тв.

Най-големите специалисти по менингит тип B в момента буквално се чудят защо това се е случило. Споделянето на вейпове и напитки в дискотеката в периода между 5 и 8 март е най-вероятната причина. Дори се обсъжда и възможността вейповете да изсушават задната част на гърлото, което улеснява бактерията да проникне по-бързо в организма и да започне да заразява меките тъкани, предизвиквайки възпаление, включително мозъчно такова. По принцип около 10% от населението на Великобритания има от тези бактерии в носоглътката.

Първите предприети мерки от британските власти включват превантивно раздаване на антибиотици на студенти от два университета и на ученици от четири училища, където има заразени младежи. Започна и масова ваксинация. Очаква се над 5 000 души да бъдат ваксинирани в графство Кент, където се разпространява менингитът.

Макар нарастващият брой на случаите във Великобритания да е неочакван и да изглежда тревожен, това не означава, че населението като цяло е изложено на риск или трябва да се безпокои. Твърде вероятно е този вирусен клъстер да отразява група хора, които са влезли в контакт със „суперразпространител“ - човек, който е отделял много бактерии в претъпкана среда, като например нощен клуб или парти.

Учените са категорични, че за хората, които не са пряко свързани със заразените, рискът от предаване е изключително нисък. Менингококът обикновено се предава чрез капчици от задната част на гърлото. За разлика от грипа или Covid-19 тези капчици са големи и не пътуват далеч, нито се задържат във въздуха. Те не могат да оцелеят дълго извън тялото.

Така че е малко вероятно някой да се зарази, когато е в автобус, влак или в стая с болен човек. Поради тази причина носенето на маски е ненужно за повечето хора и не се препоръчва.

„Необходим е близък контакт“, заявява проф. Андрю Лий от Университета на Шефийлд.

„Обществеността няма как да е имала някакъв контакт с нито едно от засегнатите лица. Не искам да омаловажавам ситуацията, тъй като е трагична за семействата и засегнатите хора, но за по-широката общественост не мисля, че трябва да се тревожим особено“, е категоричен ученият.

Експерти обясняват, че предаването във Великобритания може да се е случило чрез споделяне на напитки, вейпове или устройства за смъркане на наркотици от страна на участниците в партита. Освен обмен на слюнка има вероятност аерозолният облак, произведен от парите по време на издишване, да е помогнал за по-нататъшното пренасяне на инфекциозни частици.

Ема Уол, клиничен професор по инфекциозни болести в университета „Кралица Мери“ в Лондон, заяви: „Аерозол, съдържащ бактериите, например вейп, може да действа като ускорител на предаването. Може да става дума за споделяне на напитки или споделяне на устройства за смъркане на наркотици - всичко, при което хората поставят устата си върху едно и също устройство или контейнер, както и целувки, може да е допринесло за разпространението".

Увеличаването на броя на случаите вероятно отразява по-добро наблюдение, отколкото влошаване на епидемията, смятат учените. По-голямата осведоменост сред обществеността и здравните специалисти ще доведе до тестване на повече хора и откриване на повече инфекции, вместо да бъдат бъркани с грип или други заболявания. „Може да изглежда, че ситуацията се влошава, но няма причина за тревога“, е категоричен д-р Хамид Мърчант, ръководител на катедрата по биологични науки в Университета на Източен Лондон. И допълва: „Важно е да се отбележи, че повечето засегнати хора ще преживеят само леко заболяване, ще се възстановят бързо и няма да се нуждаят от хоспитализация. Само много малка част от инфекциите прогресират до животозастрашаваща инвазивна менингококова болест“.

Бързото предоставяне на профилактични антибиотици на близките контакти на заразените също ще помогне за спиране на прогресията на заболяването и намаляване на по-нататъшното му разпространение, докато регионалните имунизационни кампании ще осигурят дългосрочна защита за тези, които са изложени на по-висок риск.

Д-р Мърчант заяви, че няма доказателства, които да предполагат, че болестта се предава по въздушно-капков път и че човек би трябвало да вдишва дихателни капчици или да има продължителен близък контакт, за да се зарази.

Джонджо Макфадън, почетен професор в Университета в Съри, твърди, че менингококът се предава предимно чрез физически контакт и че всички капчици, задържащи се във въздуха, биха били обезвредени в рамките на минути. Той каза, че би било много по-трудно да се хване менингит, отколкото обикновени вируси или инфекции като настинка и грип. „От предишния опит с менингококови огнища е вероятно да отшуми“, добави той.