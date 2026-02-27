IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вучич: Не с Рубио, а и със Свети Петър няма да обсъждам Косово

Косово е Сърбия, беше и ще бъде и край, заяви сръбският президент

27.02.2026 | 14:15 ч. 12
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че не му хрумва да приеме „каквото и да е признаване“ на Косово, предаде агенция ТАНЮГ.

Вучич направи това изявление снощи в столицата на Казахстан Астана, където се намира на двудневно посещение, след като беше помолен от журналисти за коментар на твърдения, че външният министър на Сърбия Марко Джурич е обсъдил с държавния секретар на САЩ Марк Рубио във Вашингтон документи за признаването на независимостта на бившата сръбска провинция Косово.

„Значи, той (Марко Джурич) проведе отлични разговори там. Не ми хрумва да приема каквото и да е признаване на Косово. (...) Не ми хрумва да обсъждам Косово, не с Марко Рубио, а и със Свети Петър. Косово е Сърбия, беше и ще бъде, и край на историята“, заяви Вучич.

Сърбия не признава независимостта на бившата си област Косово, която обяви едностранно независимост през 2008 г. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени. Напредъкът по този процес е ключов за стремежите на двете държави към членство в ЕС.
(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)

Александър Вучич Косово Сърбия независимост
