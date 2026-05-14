Здравният министър на Обединеното кралство подаде оставка

Уес Стрийтинг подаде оставка като министър на здравеопазването, заявявайки, че е загубил доверие в лидерството на премиера сър Киър Стармър, задълбочавайки политическата криза, обхванала лейбъристкото правителство, пише BBC.

В писмото си за оставка Стрийтинг заяви, че е ясно, че премиерът няма да поведе лейбъристите на следващите общи избори, критикувайки "отклонението и липсата на визия“ на правителството си.

Стрийтинг каза, че депутатите от Лейбъристката партия и синдикатите биха искали "дебат за това какво следва“, но не каза, че официално отправя предизвикателство към лидерството на Киър Стармър.

Това се случва след дни на интензивни спекулации, че Стрийтинг планира опит да замени сър Киър като лидер на лейбъристите, като съюзници заявиха, че ще го направи още в четвъртък.

Стрийтинг се срещна с премиера на Даунинг стрийт 10 за по-малко от 20 минути в сряда сутринта, след като десетки депутати от Лейбъристката партия призоваха сър Киър да се оттегли.

Подчертавайки постиженията му като министър на здравеопазването, включително намаляване на времето за чакане в NHS, Стрийтинг каза, че има "основателни причини да остана на поста си“.

"Както знаете от разговора ни по-рано тази седмица, след като загубих доверие във вашето ръководство, стигнах до заключението, че би било непочтено и безпринципно да го направя", каза Стрийтинг.

Обвинявайки "непопулярността на това правителство“ за ужасните резултати на лейбъристите на изборите миналата седмица, здравният министър каза, че лейбъристите се нуждаят от визия, но вместо това "имаме вакуум“.

"Лидерите поемат отговорност, но твърде често това означава други хора да падат под мечовете им“, каза Стрийтинг и добави, страната е изправена пред големи предизвикателства, "които изискват смела визия и по-големи решения от тези, които ние предлагаме“.

"Вече е ясно, че няма да водите Лейбъристката партия на следващите общи избори и че депутатите от Лейбъристката партия и синдикатите искат дебатът за това какво предстои да бъде битка на идеи, а не на личности или дребнави фракции“, каза Стрийтинг и добви:

"Той трябва да бъде широк и се нуждае от възможно най-доброто поле от кандидати. Подкрепям този подход и се надявам, че ще улесните това".