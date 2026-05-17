Скъпият ориз насочи японците към други храни

Средната месечна консумация на ориз на човек в Япония е спаднала с 6,1% през финансовата година, приключила през март 2026 г., достигайки най-ниското си ниво от седем години. Това показват данни на Организацията за подкрепа на стабилното снабдяване с ориз, цитирани от Kyodo.

Средното потребление е намаляло до 4435 грама на човек. По-ниско ниво е отчетено единствено през финансовата 2018 г., когато консумацията е била 4426 грама.

Спрямо финансовата 2024 г., когато средното потребление е възлизало на 4722 грама, спадът се равнява на около 4,4 купички ориз на човек.

При домакинствата, които формират около 66% от общото потребление, понижението е още по-сериозно - с 8,2% до 2929 грама.

Данните показват, че дългогодишната тенденция към намаляване на консумацията на ориз в Япония продължава.

Цените започнаха рязко да растат през лятото на 2024 г., след като екстремните горещини свиха реколтата от предходния сезон.

Средната цена се повиши до над 4000 йени - около 26 долара - за 5 килограма ориз, при приблизително 2000 йени преди недостига на доставки.

Според пазарни наблюдатели поскъпването е накарало потребителите да се насочат към алтернативи като юфка, тестени изделия и хляб.

Оттогава цените постепенно започват да се понижават благодарение на по-високото производство през 2025 г., а се очаква нов спад след навлизането на реколтата от 2026 г. на пазара.

"Тъй като цените на останалите хранителни продукти също продължават да растат, трудно е да си представим рязко възстановяване на интереса на потребителите само към ориза", коментира представител на търговец на едро, пише БТА.