Трима души загинаха след атака с дронове над Москва

Масирана атака с дронове срещу Москва и околностите ѝ през нощта е отнела живота на най-малко трима души, съобщиха местните власти, цитирани от AFP.

Според кмета на Москва Сергей Собянин руската противовъздушна отбрана е свалила най-малко 74 дрона през нощта и над 120 през последните 24 часа.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи в Telegram, че регионът е подложен на мащабна атака с дронове от 03:00 ч. местно време.

По негови данни жена е загинала в град Химки, северозападно от Москва, а двама мъже са убити в село в района на Митищи, североизточно от руската столица.

В други части на Московска област са повредени жилищни сгради и инфраструктурни обекти, а четирима души са ранени.

В Москва са пострадали 12 души, повечето от които работници на строителен обект в близост до петролна рафинерия.

"Работата на рафинерията не е била прекъсната. Има нанесени щети по три жилищни сгради", уточни Воробьов.

Руските власти не посочват кой стои зад атаките.

Украйна редовно нанася удари по цели на руска територия в отговор на ежедневните руски бомбардировки, които продължават вече повече от четири години.

Киев твърди, че атакува основно военни и енергийни обекти с цел да ограничи способността на Москва да финансира военната си офанзива.

Русия и Украйна възобновиха активните бойни действия след изтичането на тридневното примирие, договорено с посредничеството на САЩ около честванията в Русия за края на Втората световна война.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че Украйна има право да атакува руски петролни и военни обекти в отговор на смъртоносния удар срещу Киев ден по-рано, при който загинаха най-малко 24 души, пише БТА.