Почина мъжът, дал гласа на Йода

Ветеранът в озвучаването Том Кейн, най-известен като гласа на Йода в няколко проекта от вселената на "Междузвездни войни: Войните на клонингите" и професор Утониум в The Powerpuff Girls, почина на 64-годишна възраст след усложнения от инсулт.

Forbes разкри, че Кейн е починал в понеделник, 18 май 2026 г., в болница в Канзас Сити, Мисури. Смъртта му беше потвърдена от негов представител и по-късно обявена от агенцията му за таланти Galactic Productions.

Агенцията описва Кейн като "легендарен актьор, чиято работа е оформила детството и въображението на милиони хора по света".

"От незабравимите си изпълнения в "Междузвездни войни" до безброй анимационни сериали, документални филми и игри, Том е внесъл мъдрост, сила, хумор и сърце във всяка роля, до която се е докосвал", се казва в изявлението.

Роден като Томас Кейн Робъртс на 15 април 1962 г. в Овърланд Парк, Канзас, Кейн започва кариерата си на озвучаване на 15-годишна възраст чрез радио и рекламни озвучавания в Канзас Сити. По-късно той изгражда кариера, обхващаща над 270 роли в телевизия, филми, анимация, документални филми и видеоигри.

Кейн става широко известен като гласа на майстор джедай Йода в "Междузвездни войни: Войните на клонингите" и анимационната филмова адаптация от 2008 г. Той също така озвучава няколко други герои във франчайза, включително C-3PO, адмирал Акбар, Куай-Гон Джин, Боба Фет и Биб Фортуна.

В допълнение към работата си във вселената на "Междузвездни войни", Кейн озвучава професор Утониум и злодея HIM в The Powerpuff Girls. Той се появява и в анимационни сериали като Kim Possible, Foster's Home for Imaginary Friends и The Wild Thornberrys.

Вестник "Стар" съобщава, че Кейн е известен и с таланта си да имитира гласове, което му позволява да замества или продължава изпълненията на недостъпни актьори в различни продукции. Освен анимацията, той е озвучил трейлъри на филми, промоции на телевизионни мрежи, обяви за тематични паркове на Дисни и видеоигри.

Кариерата на Кейн се забави значително, след като претърпя инсулт през 2020 г., който го остави неспособен да говори. Дъщеря му, Сам, вече разкри състоянието му в публикация във Facebook, въпреки че Кейн все пак успя да завърши няколко проекта след това.

Според IMDb, последният му проект, в който е посочен авторът, ще бъде документалният сериал "Убийството на JFK: Разсекретени теории".