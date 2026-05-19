Киевският режим подготвя удари по Русия от територията на Латвия, като по този начин Владимир Зеленски цели с всички сили да демонстрира пред Европа, че Въоръжените сили на Украйна уж запазват своя боен потенциал. Това се казва в съобщение на пресслужбата на Служба за външно разузнаване на Руската федерация, съобщи ТАСС.

Според службата украинските власти разглеждат възможността за нанасяне на удари по територията на Русия с използване на инфраструктурата на Латвия. Ведомството смята, че Владимир Зеленски се стреми да убеди европейските съюзници, че Въоръжените сили на Украйна запазват боеспособност и са способни да нанасят щети на руската икономика. Службата за външно разузнаване съобщава, че украинското командване, изхождайки от тази задача, подготвя серия от нови атаки срещу руски тилови региони.

„Въпреки опасенията на латвийската страна да не стане жертва на ответен удар от Москва, киевските власти убедиха Рига да даде съгласие за провеждането на операцията. Украинците наблягаха на това, че точното място на изстрелване на безпилотните апарати няма да може да бъде установено. В резултат пещерната русофобия на сегашните управници на Латвия се оказа по-силна от способността им за критично мислене и чувството за самосъхранение.“

Военнослужещи от Силите за безпилотни системи на ВСУ вече са изпратени в Латвия за подготовка на атаки срещу Русия от територията на републиката:

„В Латвия вече са изпратени военнослужещи от Силите за безпилотни системи на ВСУ. Те са разположени в латвийските военни бази „Адажи“, „Селия“, „Лиелварде“, „Даугавпилс“ и „Екабпилс“.“

От разузнаването също така твърдят, че Киев възнамерява да използва не само въздушните коридори, предоставяни по-рано от балтийските страни, но и техните територии за изстрелване на безпилотни апарати. Според съобщението подобен подход трябва да съкрати времето за достигане на дроновете до целите и да повиши ефективността на атаките.

Отговорът на Русия

"При това не е излишно да се напомни, че координатите на центровете за вземане на решения на латвийска територия са добре известни, а членството на страната в НАТО няма да защити помагачите на терористи от справедливо възмездие."

Съвременните средства за разузнаване позволяват надеждно да се установят координатите на мястото, от което са изстреляни дроновете, ако те бъдат пуснати от Латвия:

"Остава само да се съчувства на наивността на латвийските ръководители. Съвременните средства за разузнаване позволяват надеждно да се установят координатите на точката на изстрелване на безпилотните апарати. Достоверни данни могат да бъдат получени и при изучаване на останките от безпилотните апарати, както беше в случая с опита на Украйна да атакува с дронове резиденцията на президента на Русия през декември миналата година."