Рядък бивол-албинос наречен "Доналд Тръмп" стана сензация в Бангладеш

Рядък бивол-албинос наречен "Доналд Тръмп" стана атракция в Бангладеш.

Биволът живее във фермата Rabeya Agro Farm в окръг Нараянгандж, в покрайнините на Дака, Бангладеш.

Животното е с тегло 700 кг, наречено е "Доналд Тръмп", заради развятата си руса грива, наподобяваща характерната прическа на американския президент

То се превърна в сензация, привличайки тълпи от посетители към животновъдната ферма.

Хората искат да се снимат с него преди да бъде принесен в жертва за мюсюлманския празник Курбан Байрам другата седмица.

Стресът от огромното внимание обаче е довел до загуба на тегло на животното и собственикът е ограничил посещенията.

Бикът става звезда и в социалните мрежи.