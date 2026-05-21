IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Рядък бивол-албинос наречен "Доналд Тръмп" стана сензация в Бангладеш

Собственикът се е принудил да ограничи достъпа до фермата

21.05.2026 | 19:15 ч. 1
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Рядък бивол-албинос наречен "Доналд Тръмп" стана атракция в Бангладеш.

Биволът живее във фермата Rabeya Agro Farm в окръг Нараянгандж, в покрайнините на Дака, Бангладеш.

Животното е с тегло 700 кг, наречено е "Доналд Тръмп", заради развятата си руса грива, наподобяваща характерната прическа на американския президент 

Бивол албинос

То се превърна в сензация, привличайки тълпи от посетители към животновъдната ферма.

Хората искат да се снимат с него преди да бъде принесен в жертва за мюсюлманския празник Курбан Байрам другата седмица.

Стресът от огромното внимание обаче е довел до загуба на тегло на животното и собственикът е ограничил посещенията.

Бикът става звезда и в социалните мрежи. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

бивол албинос Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem