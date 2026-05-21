Рядък бивол-албинос наречен "Доналд Тръмп" стана сензация в Бангладеш

Рядък бивол-албинос наречен "Доналд Тръмп" стана атракция в Бангладеш.
Биволът живее във фермата Rabeya Agro Farm в окръг Нараянгандж, в покрайнините на Дака, Бангладеш.
Животното е с тегло 700 кг, наречено е "Доналд Тръмп", заради развятата си руса грива, наподобяваща характерната прическа на американския президент
То се превърна в сензация, привличайки тълпи от посетители към животновъдната ферма.
Хората искат да се снимат с него преди да бъде принесен в жертва за мюсюлманския празник Курбан Байрам другата седмица.
Стресът от огромното внимание обаче е довел до загуба на тегло на животното и собственикът е ограничил посещенията.
Бикът става звезда и в социалните мрежи.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.