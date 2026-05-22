Гръцки министър поздрави България за 24 май

Това е празник на братята Кирил и Методий, на българската азбука

22.05.2026 | 17:37 ч. 14
Снимка: архив, БГНЕС

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас поздрави България за празника 24 май.

Гръцките медии публикуваха приветствието на министъра на отбраната Никос Дендиас към България по повод празника на светите братя Кирил и Методий, предаде кореспондентът на БНР.

Министър Дендиас подчертава, че Гърция и България са държави, които гарантират мир и добри съседски отношения на Балканите.

"Ние сме съюзници в НАТО и партньори в Европейския съюз, които споделят общи стратегически интереси и обща визия за регион на мир, стабилност и просперитет", подчертава министърът на отбраната на Гърция.

"При необходимост Гърция винаги ще помогне на съседна България и съм убеден, че това е взаимно", поставя акцент министър Дендиас.

Двете страни водят политика на пълно зачитане на международното право.

По повод празника 24 май гръцките медии съобщават, че това е празник на братята Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Описва се също традицията в България за отбелязване на делото на създателите на славянската писменост.

