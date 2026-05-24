Мечка нахлу в хотел в Румъния, полицията заявила, че това не е спешен случай

В петък, 22 май, мечка влезе в хотел в курорта Пояна Брашов, предизвиквайки паника сред служителите и туристите. Служителите в обекта за настаняване твърдят, че са се обадили на 112, но операторите са отказали да се намесят, заявявайки, че това "не е спешен случай". Персоналът е бил пренасочен към местната полиция.

Записи от охранителни камери показват как мечката се катери по стълбите на хотела и отваря насилствено врата. Служителите на хотела казват, че полицаи са отказали да реагират, принуждавайки персонала да стои на пост през нощта, за да защити туристите.

"Колегата се обади на 112 и му беше казано, че мечката в хотела не е спешен случай, да не им се обажда повече и че полицията в Пояна Брашов трябва да бъде уведомена. Стояхме на пост през нощта и периодично звъняхме на 112. Персоналът в един момент се отказа, разочарован, че всичките ни усилия са били напразни, въпреки че е имало екип в Пояна", съобщиха служителите, според Brașov Ştiri.

Имало е и друг подобен случай в събота, 23 май, близо до друг хотел в курорта. Служителите на хотела твърдят, че присъствието на мечки се е превърнало в опасен навик.

"Вече е страшно. Ако оставим вратата отворена, те ще влязат в къщата. Да не говорим за туристите, които вече не идват, защото се страхуват. Туристите, които идваха преди, сега ми казват, че вече не рискуват да идват с деца в Пояна Брашов от страх от мечки. Наистина не знаем какво да правим. Вече сме в повишена тревога", казаха те.

Присъствието на мечки в близост до населени места става все по-често. Например в община Апахида в окръг Клуж мечка беше заснета миналата седмица от камери за наблюдение в района на автобусна спирка близо до училище. По това време там са били двама души.

На 13 май кафява мечка беше заснета в помещенията на полицейското училище "Василе Ласкар" в община Къмпина, в оторизирана клетка, специално поставена за улавяне на дивото животно, чието присъствие е било многократно съобщавано преди това в района, според румънската полиция.

Градът, в който мечките се разхождат по улиците като в гората

Мечките са огромен проблем в Румъния. По улиците на друг град, Азуга, дивите животни се разхождат все едно са в гората, а местните и туристите са отчаяни. Те могат да срещнат диви животни дори през деня, на път за магазина или в парка. Кметството вече е свикало специална комисия и подготвя мерки за премахване на мечките от населените места.

"В каква посока да ги изгоним от центъра на града, без да ги провокираме и без да ги караме да станат по-агресивни?!", пита риторично кметът на Азуга, Адриан Пуркару.

Местните жители се страхуват да напускат домовете си от страх да не срещнат дивите животни.

В района на Азуга има поне 3 мечки, които идват по градските улици всеки ден. Те слизат от гората и се озовават тук, сред къщите, пишат от Digi24

"Една дойде в парка. Страх те е да излезеш от къщата. Ние не излизаме през нощта, но виж, трябва да излизаме по улиците през деня. Къде обаче да бягаш?! Защото няма къде да бягаш... Ще ни изядат на пътя", казва отчаяно местна жена.

"Не знам дали някога е било толкова зле положението с мечките, идващи на пътя, каращи те да се страхуваш да излезеш от къщата", признава друга жена. "Има деца, които излизат и не дай си Боже! Съсед тук ми каза, че около 8:10 мечката е била на портата."

Местните власти са предприели първите стъпки за отстраняване на опасността от курорта. Екип от жандармеристи, ветеринарни лекари, ловци и полиция ще излезе на терен, за да намери мечките.

"Фактът, че виждаме по 3, 4, 5 екземпляра в местността всеки ден, показва, че броят на мечките в горите се е увеличил значително. Едрите екземпляри прогонват по-малките към райони, населени с хора в търсене на храна. Има нормативен акт, който дава правомощия на местните власти да координират екип за интервенция. Първата интервенция включва прогонването ѝ с помощта на екипа", обясни кметът на Азуга, Адриан Пуркару.

Проблеми с мечките има и в други курорти в долината Прахова, като Предеал, Бущени или Синая.