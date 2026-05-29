Мицкоски нямало да отстъпва с милиметър, търси как да заобиколи България

Премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски очаква, че по време на предстоящото посещение на председателя на Европейския съвет Антонио Коща ще се обменят още идеи за преодоляване на пречката пред интеграцията на страната в ЕС. Той определи тази пречка като изкуствено двустранно искане, предаде БГНЕС.

Мицкоски каза, че позицията на страната не се е променила и че ще се търси решение, което няма да засегне достойнството на македонския народ и македонските граждани. Премиерът повтори, че няма място дори за милиметър повече отстъпки по отношение на идентичността, защото "тази страна и гражданите на Македония дадоха твърде много през последните десетилетия, а в замяна не получихме нищо или много малко и отново имаме двустранни искания пред себе си".

"С председателя на Европейския съвет Коща досега водихме изключително приятелски разговори, обменяме идеи, мнения. Той винаги е бил конструктивен в посока намиране на решение за това изкуствено двустранно искане, което една държава членка има към Македония. Надявам се, че ще продължим в тази посока и в бъдеще и съм сигурен, че с неговото присъствие тук, и по време на двустранната ни среща, а след това и на работната вечеря, ще можем да обменим още идеи, да видим дали и как може да се преодолее препятствието", каза Мицкоски, който присъства на пускането в експлоатация на търговски център в Гевгелия.

Премиерът посочи, че македонските позиции са били заявявани многократно и "би било нецивилизовано да се очаква позицията да се промени за една нощ, защото предварителните условия, които очакваме да бъдат изпълнени и които заслужаваме, не са изпълнени“.

„За съжаление, това е резултат от национално измита ненационална политика на предишно правителство, което с авантюристичните си ходове създаде ситуация, в която първо разочарова гражданите си, защото гражданите не искат да видят правителство, което вместо да защитава националните интереси, е основен промоутър на меките политики, особено на принципа на коленичене на международната сцена и самоунижение. И второ, с подобни авантюристични политики определено забави процеса на започване на преговори между страната ни и ЕС. Но ние като правителство няма да се отчайваме сега, това е положението, това е реалността. Ще се опитаме да търсим решение, което няма да засегне достойнството на македонския народ и македонските граждани", каза министър-председателят.

Не сме готови, подчерта премиерът, да се впуснем в допълнително приключение без ясен край на този процес.

„Ако това е цената, която трябва да платим, като правителство сме готови да работим, да решаваме вътрешни проблеми, да осъществяваме реформи, да развиваме необходимото и е свързано с всичко, което е обективно искане от ЕС. Но, за съжаление, не възнамеряваме да изпълняваме подобни двустранни въпроси и желания, особено след последните изявления на новоизбрания премиер на източната ни съседка, който гордо казва, че му е отнела година като президент на България, за да убеди държавните глави на държавите-членки на Европейския съюз, че е необходима промяна на Конституцията и че това е само едно просто начало. И тъй като знам съдържанието на разговора, който нашият министър на външните работи и външната търговия проведе с колегата си от България, мога да кажа, че това е само началото на всичко, което ще последва. В този момент не възнамеряваме да мръднем дори милиметър. Ако някой оцени, че ние като държава сме необходими там и че ние като държава сме добавена стойност, ще направим всичко, за да използваме този шанс и да го оправдаем, но повече никакви отстъпки от този характер, поне това правителство, докато аз съм министър-председател“, каза Мицкоски.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети Западните Балкани от 1 до 5 юни, за да се срещне с лидери от региона и да бъде съпредседател на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Тиват, Черна гора, която ще се проведе на 5 юни.

Френското предложение, което пропагандата в РСМ го смята за вето от България

Северна Македония е приела т.нар. "френско предложение", одобрено от всички държави членки на ЕС. Съгласно Преговорната рамка, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в македонската конституция. Северна Македония трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.

Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан от министрите Теодора Генчовска и Буяр Османи преди три години, постановява, че Скопие се съгласява следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и в два члена от своята Конституция.

В същия протокол правителството на Република Северна Македония потвърждава ангажимента си, че нищо в нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония. Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на „македонско малцинство“ в България.

Протоколът предвижда също противодействие на говора на омразата срещу българите и България, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите.

Пропагандата в РСМ пък не говори за "френското предложение", а за вето от България. И всъщност няма нищо двустранно, което обяснява всеки път Мицкоски.