Разпитват кърджалийския кмет заради приют за бездомни животни?

Имало е разпити и за разширяването на училище "Петко Рачов Славейков"

29.05.2026 | 18:22 ч.
Снимка: БГНЕС

 Новоизграждащ се общински приют за бездомни животни е най-вероятната причина за разпита на кмета на Кърджали вчера. Днес Ерол Мюмюн изпълнява задълженията си в общината, съобщиха от местната власт.

Стойността на обществената поръчка, стартирана през декември 2024 година, е за близо 5,5 милиона лева без ДДС и съвпада с данните, обявени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщи БНТ

Фирмата, спечелила поръчката, е била единствен кандидат.

През ноември миналата година са построени общо 8 от 11 сгради за животни.

Новия приют трябва да приеме над хиляда такива, а в Кърджали това е има много серозен проблем. През 2025 г. обезщетенията от общината към хора, ухапани от кучета, са в размер на 153 000 лева.

След вчерашният ден на разпити и обиски от общината са иззети папки и съставени протоколи, но действията на полицията са приключили още снощи и днес администрацията работи нормално.

Другият извикан на разпит снощи - Милко Багдасаров, бивш директор на училище "Петко Рачов Славейков" обясни, че от него е искана информация за проект за разширяване на училището, по който има платени авансово 800 хиляди лева. Но след смяната на ръководството, реализацията на този проект е забуксувала:

"Тук става въпрос за една преписка, която е свързана със строителството на една пристройка в мойто бивше училище. Която според мен е спряна поради престъпното бездействие на новото ръководство в това училище. Всички бяха привикани, които са свързани с проекта и естествено трябваше и аз да бъда тук. И не можах да разбера защо става въпрос за такива сериозни неща, каквито днеска четохме за кмета на Кърджали", заяви Милко Багдасаров. 

