Удължава се срокът за забрана за износ на инсулини и техните аналози

Министерството на здравеопазването съобщава, че се удължава срокът за забрана за износ на инсулини, техни аналози, антиинфекциозни лекарства и други. Забраната е валидна до 26 юли 2026 г. Заповедта е публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването.

Забранява се износът на лекарствени продукти от групата с международно непатентно наименования Cefuroxime в лекарствени форми powder for oral suspension и granules for oral suspension. Забранява се износът и на аминосалицилова киселина и подобни средства – само лекарствени продукти с международно непатентно наименование Mesalazine.

От групата “Други лекарства, повлияващи костната структура и минерализация“ се забранява износът само на лекарствени продукти с международно непатентно наименование Denosumab.

Забранява се и износът на “Други антианемични препарати“ и “Аналози на азотен иприт“ - лекарствени продукти с международно непатентно наименование Ifosfamide и Cyclophosphamide. “Моноклонални антитела“ - лекарствен продукт с международно непатентно наименования Vedolizumab също се забранява за износ.

Лекарствените продукти, предмет на забраната за износ са предназначени за лечение на диабет, хронични възпалителни заболявания на чревния тракт, остеопороза, бъбречна недостатъчност и определени видове анемия.

Това са социалнозначими хронични заболявания, които при прекъсване на лечението водят до тежки усложнения и увреждания на здравето, се посочва в мотивите за заповедта. Липсата на терапия за тези заболявания би довела до значително повишаване на хоспитализациите на пациентите, което от своя страна ще натовари в изключителна степен болничната помощ като сектор на здравната система. / БТА