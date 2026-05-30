Украйна удари руски морски патрулни самолети Ту-142 на летище Таганрог

При удара бяха използвани дронове клас FP-1 или FP-2, разработени от украинската компания Fire Point, които носят бойни глави до 100 кг (220 фунта) и са били използвани в множество потвърдени операции за дълбоки удари в Русия, пише Defence.

Украински ударни дронове удариха два руски морски патрулни самолета Ту-142 на земята на военно летище Таганрог в нощта на 29 срещу 30 май 2026 г., като видео, публикувано от украинските сили за безпилотни системи, показва как самолетът се запалва след множество директни удари, което е поредната стъпка в продължителна кампания за унищожаване на руски военни авиационни активи далеч от фронтовата линия.

Силите за безпилотни системи, специализираният военен клон на Украйна, създаден през 2024 г. за разработване и командване на бойни действия с дронове във всички области, публикуваха кадри от операцията, показващи ударни дронове клас FP-1/2, които се приближават към паркираните самолети на ниска височина и ги удряха последователно. Ту-142 могат да се видят как горят след ударите.

Ту-142, известен на НАТО с наименованието "Мечка-Ф", е морски патрулен и противолодъчен самолет от съветската епоха,

базиран на планера на стратегическия бомбардировач Ту-95, но пригоден за океанско наблюдение, лов на подводници и морско разузнаване.

Руската военноморска авиация експлоатира малък флот от тях от бази, включително Таганрог на брега на Азовско море, използвайки ги за наблюдение на военноморската активност в Черно море и съседните води. Те носят акустични и магнитни сензори за откриване на потопени подводници, радар за търсене на повърхността и комуникационно релейно оборудване, което им дава второстепенна роля в подкрепа на военноморската координация. Самолетите са големи, бавни и незаменими в краткосрочен план: Русия няма текуща производствена линия за Ту-142 и всеки унищожен самолет представлява загуба на капацитет, която не може да бъде бързо възстановена.

Таганрог е постоянна цел на украинските операции за дълбоки удари през цялата война. Градът на северния бряг на Азовско море е домакин на самолетния завод „Бериев ТАНТК“, който е отговорен за поддръжката и модифицирането на няколко от най-ценните авиационни активи на Русия, включително самолета за ранно предупреждение А-50 и лазерната лаборатория А-60. През ноември 2025 г. украински удар с дрон срещу завода в Бериев унищожи единствения останал руски лазерен самолет А-60, незаменима експериментална платформа, която се намираше в съоръжението поне от 2016 г. 325-ти авиационен ремонтен завод, който обслужва широка гама от типове руски военни самолети, включително компоненти за Ту-142, също се намира в Таганрог и беше ударен по време на украинска операция на 27 май 2026 г., за която The Defence Blog съобщи като част от едновременен пакет от атаки, в който бяха ударени и авиобазата Балтимор, щабът на авиацията на Черноморския флот в Севастопол и нефтеният терминал Туапсе.