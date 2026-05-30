Кой стои зад опитите за саботаж срещу германския флот?

Десет предполагаеми инцидента за саботаж са засегнали германския флот през последната година. Броят на предполагаемите инциденти за саботаж, засягащи германския флот, нараства.

От началото на 2025 г. са разкрити общо десет възможни акта на саботаж, според CORRECTIV. Въпросът е кой стои зад тях?

Съвсем наскоро, в края на февруари 2026 г., е открит случайно процеп с ширина два сантиметра в горивната линия на фрегатата „Rheinland-Pfalz“ във Вилхелмсхафен, пише Euronews.

"По принцип можем да потвърдим, че ситуацията със заплахата за морските единици в корабостроителниците, както и за военноморските кораби в процес на изграждане, се е променила в резултат на няколко предполагаеми случая на саботаж", каза говорител на Бундесвера.

Случаят е докладван на разследващите органи през март,

но разследването по-късно е прекратено, според прокуратурата в Олденбург.

Друг случай на предполагаем саботаж е възникнал по време на проверка в корабостроителницата Blohm+Voss в пристанището на Хамбург през януари 2025 г.

На военния кораб "Емден" в машинното отделение са открити няколко килограма материал, който е могъл да причини значителни щети - вид пясък, използван за почистване на повърхностите на корабите, съобщи Tagesschau.

Отделът за криминално разследване на Хамбург и прокуратурата заявиха, че вероятно става въпрос за саботаж. 37-годишен румънец и 54-годишен грък, за които се смята, че са работили в пристанището на Хамбург, са арестувани във връзка с инцидента. Прокуратурата не посочи евентуални подбудители.

През предходната година вече е имало няколко предполагаеми случая на саботаж: на един военноморски кораб са били прерязани кабелни снопове. В друг случай, очевидно умишлено е било излято използвано масло в системата за питейна вода на кораба. И в двата случая прокуратурата е прекратила производството.

Според западните кръгове за сигурност, Русия може да стои зад саботажа. Службите за сигурност виждат Германия като една от основните цели на руските атаки, тъй като Германия е един от най-важните поддръжници на Украйна в отблъскването на руската агресия.

Федералната служба за защита на конституцията (BfV) и Федералната служба за криминална полиция (BKA) предупреждават за така наречените „агенти на престъпниците“.

Това са дребни престъпници, вербувани предимно чрез социалните медийни мрежи и подбуждани да извършват саботаж. Те често получават заплащане от своите посредници в криптовалути.