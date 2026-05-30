До 15 дрона срещу един войник: как Русия променя тактиката си на фронта

Военните дронове са станали толкова евтини, че Русия е преминала от нежелание да хаби дори един срещу самотен украински войник към изпращане на над дузина срещу само един човек, заяви украински представител на отбраната тази седмица, пише BI.

В началото на мащабната руска инвазия руските сили „никога не атакуваха нито един войник, дори група от трима войници“ с дронове.

"Те определено биха имали по-приоритетни цели, като бронирани превозни средства или танкове", заяви Тарас Березовец, ръководител на отдела за военно сътрудничество на Силите за териториална отбрана на Украйна, клон на въоръжените сили на страната.

Но сега, на фронтовите линии, „те биха използвали до 15 дрона, за да убият един-единствен войник“, каза той на Drone Summit 2026, среща на военни служители и лидери на индустрията за дронове в Латвия, членка на НАТО.

Дроновете определят в голяма степен войната в Украйна и за двете страни.

Някои дронове наблюдават бойното поле, докато други хвърлят бомби или просто се врязват в целите и експлодират. Небето е объркващо препълнено с дронове, а маневрирането е изключително трудно както за превозните средства, така и за пехотата. Дроновете са създали зони на унищожение с ширина от километри на фронтовата линия, дроновете за удари на средно разстояние опустошават логистичните операции, а дроновете с голям обсег нанасят щети на цели на хиляди километри разстояние. Това е брутална война с дронове, която става все по-роботизирана.

Дроновете са особено ефективни за Украйна. Президентът Володимир Зеленски заяви през март, че 90% от загубите на Русия на фронтовата линия са причинени от дронове. Русия обаче също е разработила значителен арсенал, който използва за преследване, проследяване и атакуване на украински войници.

Березовец заяви, че увеличаването на броя на руските дронове, преследващи отделни украински войници, се дължи на изобилието от евтини дронове, които като оръжия за атака и наблюдение са придобили преобладаващо присъствие в тази война и фундаментално са променили начина, по който тя се води.

Бойните дронове, особено евтините квадрокоптери с изглед от първо лице, сега са „много евтини“, каза Березовец. „Можете да унищожите танк, който струва милиони евро, с един-единствен дрон, който струва 500 долара, и това е новата икономика на войната, която напълно променя същността на войната, включително и психологически.“

В тази война дроновете се използват за унищожаване и повреждане на скъпоструващо въоръжение и активи, като танкове, хеликоптери и системи за противовъздушна отбрана.

Ползата е ясна, а Украйна и Русия произвеждат тези еднократни оръжия в милиони бройки.

Това е евтина, изчерпаема маса и е ключов елемент на съвременната война.

Ефективността на дроновете в Украйна подтикна западните армии да разработват по-големи флоти от безпилотни системи и по-добри средства за противодействие на дронове, тъй като потенциални противници, включително Русия и Китай, изграждат свои собствени дронни сили.

Войната в Украйна показа предимствата на бойното поле от използването на голямо количество евтини, еднократни оръжия, наред с скъпите, изтънчени системи, често налични само в ограничени количества, на които западните армии наблягаха в продължение на десетилетия.

Западните армии може би няма да се наложи да разчитат на дроновете толкова силно, колкото Украйна, но официални лица в цяла Европа, САЩ и НАТО признават, че тяхното използване променя начина, по който ще се водят бъдещите войни и повдига въпроси дали Западът е готов.

Березовец заяви, че партньорските държави трябва да "се възползват от нашия опит", като се учат от и заедно с Украйна по отношение на войната с дронове.

Алистър Карнс, министърът на въоръжените сили на Обединеното кралство, заяви на срещата на върха за дроните, че "дроновете и безпилотните системи променят самия начин, по който ще се защитаваме колективно и ще водим бъдещи конфликти. Те променят тактиката, оперативните структури и ние ще трябва да променим стратегията си. Те ще променят близкия бой, ще променят дълбокия бой и ще променят начина, по който защитаваме тила."