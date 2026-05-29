Путин и Тръмп се изправят един срещу друг заради бъдещето на Армения

С наближаването на изборите в бившата съветска република Путин заплаши с реакция "по модела на Украйна" Русия и САЩ се борят за влияние в Армения преди важни избори, които биха могли да доведат до ускоряване на отклоняването на бившата съветска република от Москва към Запада, пише The Times. Въпреки че Армения получи независимост с разпадането на Съветския съюз през 1991 г., тя поддържаше тесни икономически и военни връзки с Русия в продължение на десетилетия. Тези връзки сега се разпадат, тъй като Армения се стреми към членство в Европейския съюз и по-тесни отношения със САЩ.

Армения е страна без излаз на море с население от три милиона души, която от 90-те години насам е водила две войни със съседна Азербайджан. Тя граничи също с Грузия, Иран и Турция. Русия, чието влияние в бившия Съветски съюз значително е отслабнало през последните години, отговори на опитите на Армения да се сближи със Запада със заплахи и предупреждения. Путин направи паралел този месец между стремежа на Армения да се присъедини към ЕС и войната на Русия в Украйна.

Тръмп също е заинтересован да засили връзките с Армения. В сряда той подкрепи Никол Пашинян, прозападния министър-председател на Армения, преди парламентарните избори на 7 юни.

"Той напълно споделя моята визия за МИР и ПРОСПЕРИТЕТ за Армения и целия регион на Южен Кавказ... Да направим (Армения) отново велика - MAGA!", написа Тръмп в публикация в социалните медии.

Коментарите му дойдоха след подписването на стратегическо партньорство между Вашингтон и Ереван по време на посещението на американския държавен секретар Марко Рубио в Армения във вторник. Рубио и Пашинян подписаха също споразумение за критични минерали и друго за планове за изграждане на транзитен коридор с дължина 27 мили през южна Армения, който ще осигури на Азербайджан пряк маршрут до неговата ексклава Нахчиван, чийто северозападен край граничи с Турция, основният съюзник на Азербайджан. Той ще се нарича "Маршрутът на Тръмп за международен мир и просперитет". Споразумението за изграждане на коридора беше договорено в Белия дом през август по време на среща между Пашинян и Илхам Алиев, президента на Азербайджан.

Десетки европейски лидери, включително президентът на Франция Макрон, присъстваха на първата среща на върха между ЕС и Армения в Ереван на 4-5 май. Пашинян обяви по време на срещата, че страната му ще бъде "щастлива и ентусиазирана", ако в крайна сметка бъде поканена да се присъедини към ЕС. Срещата на върха беше широко възприета като проява на подкрепа за Пашинян и неговата управляваща партия "Граждански договор" преди изборите.

В сряда Москва заяви, че е изпратила писмо до арменското правителство, в което предупреждава, че може да замрази или дори да прекрати доставките на евтин газ, нефтопродукти и необработени диаманти за страната, освен ако тя не се откаже от плановете си да се присъедини към блока. През миналата година над 80% от газа в Армения е дошъл от Русия.

Русия вече забрани вноса на арменски продукти като ракия, вино и цветя в опит да засили икономическия натиск.

В четвъртък тя обяви, че ограничава вноса на зеленчуци и някои плодове от Армения.

Дмитрий Медведев, бившият руски президент и премиер, който сега е висш служител по националната сигурност, беше по-категоричен в предупрежденията си относно амбициите на Армения за присъединяване към ЕС, като заяви, че Пашинян рискува да "поведе родината си по тъжния път" на Украйна. Русия анексира Крим през 2014 г. и изпрати войски в Източна Украйна, след като протестиращи в Киев свалиха от власт Виктор Янукович, проруския лидер на страната, заради решението му да се откаже от споразумение, което би приближило страната към Брюксел.

За разлика от Украйна, Армения не граничи с Русия. Въпреки това Русия разполага с военна база, в която са разположени около 5 000 войници, в Гюмри, вторият по големина град в Армения. Макар Пашинян, бивш журналист, да дойде на власт през 2018 г. след безкръвна революция, която свали проруския премиер Серж Саргсян, той се стараеше да поддържа добри отношения с Москва.

След като обаче Русия не се притече на помощ на Армения по време на конфликта с Азербайджан през 2023 г., Пашинян предприе бързи действия, за да се опита да сближи страната си със Запада. Въпреки опозицията, той се стреми да сключи историческо мирно споразумение с Азербайджан. Споразумението ще позволи на Армения да отвори границите си с Азербайджан и Турция, които са затворени от 90-те години на миналия век. Той заяви, че Армения "не е съюзник на Русия по въпроса за Украйна" и даде сигнал, че Ереван възнамерява да се оттегли от ОДКБ, постсъветска организация за колективна сигурност.

През 2023 г. Армения се присъедини и към Международния наказателен съд, който издаде заповед за арест на Путин във връзка с принудителното депортиране на украински деца. Управляващата партия на Пашинян има комфортна преднина в социологическите проучвания - 32% от избирателите заявяват, че ще я подкрепят за трети мандат.

Най-близкият ѝ конкурент, "Силна Армения", водена от Самвел Карапетян, арменско-руски магнат, се ползва с подкрепата на едва 6% от избирателите, според проучване на базирания във Вашингтон Международен републикански институт, публикувано в петък. Въпреки това 23% от избирателите заявиха, че все още са нерешени. Карапетян в момента е под домашен арест по обвинения в призоваване към преврат и пране на пари и може да получи до пет години затвор, ако бъде осъден. Той призна, че притежава арменски и руски паспорти, но обеща да се откаже от руското си гражданство.

Руският опозиционен уебсайт The Insider съобщи миналата седмица, че той има връзки с ФСБ, руската служба за сигурност. Томас де Ваал, британски експерт по региона на Южен Кавказ, описа Пашинян като "единствения политик, който представя реална визия за бъдещето на Армения и активно се стреми да се отърве от тежестта на конфликта". Той обаче предупреди, че Пашинян е поляризираща фигура, която е изградила "прекалено персонализирана" система на управление.

Въпреки че Армения все още е член на Евразийския икономически съюз, ЕАЕС, митнически блок на бившите съветски републики, ръководен от Москва, Путин заяви този месец, че би било "логично" Армения да проведе референдум за това дали да избере членство в ЕС или в ЕАЕС. Трима от четирима арменци са за членство в ЕС, според проучване на общественото мнение, публикувано този месец от IRI.

"Народът на Армения трябва да има избор - да бъде част от ЕАИО или от ЕС. Не аз трябва да решавам това, а вие, гражданите на Армения. Моята цел е да гарантирам, че имате избор, и вие го имате", заяви Пашинян тази седмица.

Той също така критикува Русия за това, че отправя заплахи към Армения, вместо да каже на нейния народ "какво добро могат да направят за нас". Зеленски също посети Ереван този месец за среща на върха на Европейската политическа общност, която се състоя точно преди срещата на върха между ЕС и Армения. Неговото присъствие в столицата на бивш руски съюзник предизвика възмущение в Москва, която обвини Армения, че е приютила "терорист".

В ехо на пропагандата, използвана за демонизиране на Украйна, Кремъл засилва и пропагандните си атаки срещу Армения. Маргарита Симонян, шефката на RT - медията, подкрепяна от Кремъл, нарече Пашинян "наркоман" тази седмица. Симонян, която е от арменски произход, заяви:

"Той вече е изял всички халюциногенни гъби в околностите на Ереван."

Подобни необосновани твърдения са отправяни и от арменската опозиция.