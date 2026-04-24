Сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър ще бъде през септември в Италия

Заедно са малко над 2 години

24.04.2026 | 19:00 ч.
Снимка: Getty Images

Станаха ясни подробности за сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър. 30-годишната певица и 36-годишният актьор ще сключат брак през септември в Италия. Това твърди местен италиански вестник, предават от "The Sun".

Казва се, че вече е назначен организатор на сватби и планирането е в ход, като церемонията ще е в края на лятото.

От "La Repubblica" пък разкриват, че много частни самолети ще доведат в Италия гостите на суперзвездите. Местните жители смятат, че това ще е "сватбата на годината". Събитието ще продължи 2 дни.

