Романтично сафари за Дуа Липа и годеникът ѝ

Двамата били в Южна Африка

21.04.2026 | 23:15 ч. 2
Снимка: Getty Images

Дуа Липа и Калъм Търнър определено се носят на крилете на любовта. 30-годишната певица и 36-годишният актьор са били на екзотична екскурзия - сафари в Южна Африка. Това става ясно от публикация на изпълнителката в социалната мрежа Instagram.
В неделя тя постна в профила си серия кадри от ваканцията с любимия си.

Първо виждаме как Дуа и Калъм позират на полето, като зад тях има слонове.

Има клипове и снимки на маймуни, леопарди, зебри, още слонове, жирафи, лъвове и т.н. Влюбените си правят сладки селфита, Липа позира сред красивата природа и дори там - впечатлява със стила си.

Свързани статии

"Току-що изживях най-невероятното пътешествие в живота си в Южна Африка. Да бъда толкова близо до такива красиви животни в тяхната естествена среда - между парка Крюгер и резервата Саби Сендс, беше нещо, което едвам мога да опиша с думи. Наистина беше незабравимо... Едно от тези преживявания, които остават с теб завинаги", написа Дуа.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

звезди Дуа Липа Калъм Търнър двойка връзка сафари Южна Африка
