Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да се готви да започне „мащабна“ нова атака срещу Украйна.

"Имаме разузнавателна информация, показваща, че Русия подготвя нова масирана атака", каза Зеленски, като същевременно посъветва хората да следят за предупреждения за въздушна атака и да се пазят. "Военновъздушните сили и защитниците на нашето небе ще работят денонощно, както винаги."

Това се случва, след като Русия разположи своята ракета „Орешник“, способна да носи ядрени оръжия, в мащабна вълна от удари по Киевската област миналия уикенд. Украйна заяви, че атаката е включвала 90 ракети и 600 дрона.

Използването на "Орешник", балистична ракета със среден обсег, която Русия използва за първи път при удар по Днепър през 2024 г.,

предизвика силна критика от лидери в цяла Европа.

Tonight, Russia deployed the Oreshnik missile system and launched massive attacks across Ukraine—a ruthless display of brutality aimed at civilians and civilian infrastructure. I strongly condemn this reckless escalation. It is yet another stark reminder that Russia has no… — António Costa (@eucopresident) May 24, 2026

В петък Зеленски също повтори призива си за повече ракетни системи "Пейтриът" от САЩ. "Пейтриът" е система за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвана за прихващане на балистични ракети, крилати ракети, дронове и самолети, пише Euronews.

Зеленски заяви пред репортери в Швеция в четвъртък, че е „много упорит“ в преследването на нови ракети за системата. Според съобщенията, по-рано тази седмица той е писал на президента на САЩ Доналд Тръмп с молба за повече боеприпаси.