Най-трудната година на Путин: война без победа или мир, руснаци без интернет и без пари

Патовата ситуация във войната, украинските атаки в Русия и затруднената икономика подкопават образа на руския президент за неуязвимост. Кремъл отговаря с повече цензура, повече власт за службите за сигурност и по-малко обещания за победа.

Когато СССР се разпадна и старият Ленинград е погълнат от престъпни банди, Владимир Путин се разхожда из града с пневматичен пистолет в якето си:

"Няма да ме спаси, но ме кара да се чувствам по-спокоен", казва той на приятел.

Минаха тридесет години и руският президент отново прибягна до този фетиш за защита, пред лицето на война, която все повече засяга неговата територия и икономика, пише El Mundo.

Решението бе да се ограничи достъпът до 3G и интернет в цялата страна. Целта беше да се попречи на украинските дронове и да се попречи на уморените руснаци да общуват твърде много помежду си. Но атаките продължават, руснаците говорят все повече и повече, а популярността на Владимир Владимирович непрекъснато намалява. Отслабващата магия трябваше да бъде заменена от принуда. Ето защо руските служби за сигурност консолидират властта си и тероризират други сектори на елита с арести. През 2023 г. надеждата за внезапна победа беше изгубена; през 2025 г. надеждата за спешния мир на Тръмп беше изгубена. Сега елитът и широката общественост започват да приемат идеята, че не печелят войната.

Когато руснаците включиха телевизорите си на 24 февруари 2022 г., те видяха своя президент да обещава да победи и разоръжи нацизма в Украйна. Руската пропаганда се е изместила от триумфализъм към управление на изтощението: наративът вече не се стреми да оправдае войната, а по-скоро да прикрие гафа на Путин от 2022 г. Високата популярност на президента, която наскоро го остави дрезгав, опитвайки се да извика "ура" с войските си, намалява от седем последователни седмици (според социологическа агенция ВЦИОМ) или дори месеци (според Левада Център).

Една от причините за този спад е икономиката. Властите трябваше да повишат данъците и да се справят с укриването на данъци. Лихвените проценти остават високи, защото Централната банка прилага рестриктивна парична политика за борба с инфлацията. В резултат на това икономическият растеж и доходите на домакинствата се забавиха значително. Има напрежение върху модела от военно време: военните разходи все още поддържат фабриките; Но това се случва за сметка на инфлация, високи лихвени проценти, данъчен натиск, съкращения на разходите и все по-трудно контролиран дефицит. Путин е похарчил почти три четвърти от златните резерви във Фонда за национално благосъстояние, които е държал през 2022 г., защото тези хазни вече не съдържат долари или евро. Руската икономика нарасна с 4,1% през 2023 г. и 4,3% през 2024 г., водена от военни разходи. Но той се забави до 1% през 2025 г.; през първото тримесечие на 2026 г. се сви с 0,3%.

Друга причина за разочарование са проблемите на фронтовата линия. Ан Кийст-Бътлър, директор на GCHQ, британска разузнавателна служба, потвърди това, което центрове за мониторинг като ISW вече сочеха от март и април тази година: руската армия печели по-малко територия, понася повече жертви за всеки спечелен километър и за първи път от дълго време Украйна започва да възстановява повече територии, отколкото губи само за няколко седмици. Русия вероятно е понесла общо над един милион жертви, с няколкостотин хиляди загинали. Най-ниската документирана цифра надхвърля 200 000, а най-надеждната независима оценка е около 352 000 смъртни случая до края на 2025 г.

Избухването на войната разруши няколко мълчаливи споразумения на путинизма, които дотогава бяха горе-долу в сила: преди това правителството не се намесваше в живота на гражданите в замяна на това гражданите да не се намесват в политиката; системата предотвратяваше промяната, но гарантираше стабилност; а патриотизмът на руснаците можеше да подражава на този на техните предци.

Изведнъж цензурата започна да следи обикновените граждани, икономиката се олюля на ръба на неизвестното, напомняйки за тъмните години на Борис Елцин, а наборната военна служба накара стотици ужасени руснаци да бягат.

Въпреки това, путинизмът бързо им предложи нов компромис: човек не можеше да бъде против войната, но можеше да живее отделно от нея. Но сега прекъсванията на интернет, острата криза и страхът от дронове издават идеята, че войната може да бъде игнорирана.

След началото на инвазията Олга намира нов начин да се прехранва, като внася санкционирани стоки на паралелния пазар, но животът ѝ отново се усложнява. Източникът на вълненията вече не са толкова санкциите, наложени от чуждестранни правителства, колкото ограниченията, създадени от самите руски власти.

Докато Путин чакаше Украйна да се умори и Европа да загуби интерес към отчаяната му кауза, Русия тихо напредва.

2022 г. беше годината на шок и отричане: инвазията не беше война, а жестокото разрушение на съседните градове уж беше западна пропаганда. През 2023 г. беше прието, че това няма да е кратка битка, а през 2024 г. се наложи чувство, което Баунов нарича „граждански патриотизъм“. След първоначалния шок – мобилизацията, изчезването на любими марки, бягството на приятели и известни личности сред вълна от репресии и забрани – от руините на стария живот се появи нов просперитет, подхранван от илюзията за икономика, основана на "консумативите" на войната.

Превъоръжаването насочи инвестициите към дълго пренебрегваните провинции, където новооткритата ликвидност, генерирана от борбата за оцеляване, вече беше видима. Въпреки че руснаците не бяха превзели Киев, те демонстрираха, че Украйна не може да изгони Русия от територията си. Но преди всичко стана ясно, че изключването на Русия от световната икономика не е лесно. Нито пък беше лесно да се изключи от геополитиката, защото Доналд Тръмп спечели изборите. Украйна беше корав орех за счупване, но и Русия също. Дори за онези, които не подкрепяха войната, но мразеха да виждат как страната им губи, икономическото оцеляване се превърна в източник на гордост.

2025 г. беше годината на очакванията, с преговорите, наложени от Тръмп на украинците и техните европейски съюзници. Но през пролетта на 2026 г. „споделеното усещане за 2024 г. вече не съществува“, казва Баунов, а очакванията от миналата година избледняха. Сега хората осъзнават невъзможността да спечелят войната, която вече е продължила по-дълго от битката срещу нацистите, водена от техните баби и дядовци.

Целият този процес кулминира в протести, които сами по себе си са анекдотичен ефект за полицията, но заедно представляват неприятен симптом за режим, посветен на обездвижването на малцинство и демобилизирането на мнозинството. Сред най-известните гласове е инфлуенсърът Виктория Боня, публикувал видеоклип, насочен директно към Путин, който събра милиони гледания, в който тя осъжда дигиталната цензура.

Путин, който няма нито имейл, нито мобилен телефон, "разбира малко от случващото се, но въпреки това е дал одобрението си" за спирането на интернет, предложено от експертите по сигурността в неговия вътрешен кръг, обяснява Татяна Становая, основател на R.Politik, независима фирма за политически анализи.

Но цялото това недоволство няма шанс да се превърне в политическа промяна в момента. Това е отчасти, защото разузнавателните служби работят с пълен капацитет. А също и защото елитът разбира, че е обвързан с лидера:

"Мисля, че хората около Путин осъзнават, че той води страната в много грешна посока. Но ако се опитат да го отстранят, системата може да се срине и те ще бъдат погребани с нея, тъй като Путин е в центъра на много сложна мрежа от взаимни зависимости, конфликти и управление на ресурсите", обясни пред El Mundo Борис Бондарев, който през 2022 г. беше единственият руски дипломат, подал оставка заради инвазията: "Ето защо са в капан. Путин ще разруши системата с политиката си, но ако се опитат да се спасят, като го отстранят, системата така или иначе ще се срине."