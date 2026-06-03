Защо Путин не може да сложи край на конфликта?

Повечето анализи за това как да се сложи край на войната в Украйна се фокусират върху намеренията на един човек: руския президент Владимир Путин. Това предполага, че човекът, който сам е започнал инвазията, може сам да я спре. Но след повече от четири години конфликт, руската икономика и общество са реорганизирани около войната, създавайки мощен набор от вътрешни стимули, които правят прекратяването на войната трудно и дори опасно за руския президент.

Кремъл превърна войната в централен организиращ принцип на социалния и икономически живот, а руската държава на свой ред беше трансформирана от войната. Сивата икономика на страната, пазарите на труда, регионалните бюджети, социалните йерархии и политическите стимули бяха пренаредени около конфликта. В този процес войната създаде самоподдържащ се институционален и икономически ред, който ограничава дори Путин. Фискалната и индустриална база на Русия стана структурно зависима от военните разходи, дотолкова, че цели региони и сектори не могат да оцелеят без тях. Бойното възнаграждение и увеличените заплати в отбраната дадоха на милиони руснаци в депресираните региони първите реални печалби от години.

Режимът не може да отмени тези промени, без да разкрие огромното неравенство в страната или без да създаде голям клас от безцелни, бездоходни ветерани. А разрастващата се сива икономика – състояща се от контрабанда и слабо митническо прилагане – сега поддържа потока на потребителски стоки в санкционирана страна, пораждайки нови търговски интереси и вериги за доставки около войната, които не могат лесно да бъдат обърнати.

Това не означава, че мирът е невъзможен. Повечето руснаци всъщност биха приветствали края на конфликта. Но това означава, че всяко сериозно усилие за прекратяване на войната трябва да се съобразява с тези невидими сили. Спирането на боевете сега би означавало икономически размествания, социални катаклизми и политическа равносметка, с която режимът не е готов да се изправи. С други думи, Москва е попаднала във военен капан, който никой не е проектирал и никой не може лесно да разглоби, пише за Foreign Affairs Джереми Морис, професор по руски и глобални изследвания в университета в Орхус, Дания.

Противно на общоприетото схващане, повечето руснаци не са се възползвали от инвазията. Вярно е, че с утрояването на бюджета за отбрана през първите две години на конфликта, руската икономика е нараснала, а заплатите са се увеличили. Но това, което изглежда като просперитет по време на война, е това, което географът Наталия Зубаревич нарича „закон за малките числа“: процентни печалби, които изглеждат впечатляващи само защото началната точка е толкова ниска. Реалните заплати наистина са се увеличили, според официалните данни, с около осем процента през 2023 г. и с девет процента през 2024 г. Но дори и след тези печалби, средната руска заплата през 2024 г. е била само около 56 000 рубли на месец (приблизително 600 долара). След това растежът се забавя рязко през 2025 г. до едва 4,4 процента. А официалният процент на инфлация през тези години – съответно 7,4 процента, 9,5 процента и 5,6 процента – вероятно е подценен.

Междувременно, петте процента от най-богатите руснаци държат приблизително 75 процента от цялото богатство на страната, цифра, която е по-лоша, отколкото в Съединените щати (където петте процента държат около 60 процента от богатството). Ползите от руския военен кейнсианизъм, където изобщо съществува, са неравномерно разпределени, като се натрупват предимно за работещите във или близо до военното производство. От началото на войната броят на работещите пенсионери се е увеличил рязко, а данъчната система е методично преработена, за да извлече повече от тези, които имат най-малко. Държавата не е налагала данък върху наследството от две десетилетия, а данъците върху собствеността са незначителни, но данъкът върху добавената стойност, който е бил 18 процента няколко години преди войната, се е увеличил до 22 процента през 2026 г. Сега той финансира почти половината от федералния бюджет.

Това не е система, предназначена да споделя изобилието от военните разходи. За обикновените руснаци ползите от неочакваните военни печалби все повече изглеждат като стръв и подвеждаща игра. Обещанието, че жертвите ще бъдат възнаградени и че военните разходи ще донесат това, което руската икономическа политика никога не е постигала, вече се сблъсква с реалността.

Но това не означава, че Москва може просто да затвори икономиката си от военно време или че това би довело до икономически растеж, който инвазията не успя да осигури. Вместо това войната е трансформирала икономиката до такава степен, че тя може да се срине без нея. Да вземем например потребителския внос. Благодарение на санкциите, сивата икономика на Русия се е разширила, за да поддържа потока на такива стоки към пазарите на страната. Санкционирани стоки и фалшифицирани продукти влизат в страната от Китай, Турция и Централна Азия чрез импровизирани мрежи, в които подкупи, умишлено подценяване и неправилно класифициране са заменили официалните митнически процедури. Руското правителство също така толерира откровената контрабанда, за да помогне на икономиката да запълни празнините, които местното производство не може да задоволи. Цели сектори на търговията на дребно са посивели с мълчаливата благословия на държавата, тъй като алтернативата е празни рафтове и политически проблеми.

Спирането на боевете сега би означавало икономически размествания, социални катаклизми и политическа равносметка.

Ако войната приключи без незабавно облекчаване на санкциите и завръщане на световните пазари, правителството ще трябва да продължи да позволява на тази сива зона икономика да продължи да функционира. Русия е толерирала контрабандата и преди. Но истинската цена е, че мирът няма да отмени новите изкривявания. Клас посредници сега печели от заобиколните решения и няма интерес да ги види заменени. И колкото повече се толерира сивата зона, толкова повече тя подкопава надеждата на Путин да замени приходите от въглеводороди с данъци върху потреблението и търговията.

Военната икономика е трудна за структурно демонтиране и по други начини. Разходите за отбрана и сигурност сега представляват около 40 процента от всички федерални разходи, безпрецедентно ниво в руската история и вероятно по-високо отколкото дори по време на милитаризацията в съветската епоха през 70-те и 80-те години на миналия век. Броят на предприятията във военно-промишления комплекс на Русия се е утроил приблизително след инвазията и сега тези фирми наемат около четири милиона и половина души. Производството, свързано с войната, е нараснало с 20 процента само през 2025 г.

За да е ясно, компаниите, които са спечелили най-много от конфликта, са географски изолирани, наследство от съветското мислене за „дълбока отбрана“, което ги е поставило далеч от големи населени места и икономически центрове. Увеличението на заплатите, което привлича работници в градове като Нижни Тагил, център за производство на танкове с 300 000 души на около хиляда мили източно от Москва, рядко се разпростира отвъд портите на заводите. В цяла Русия оръжейният сектор може да наема милиони хора, но неговите работници живеят в бедни, средно големи градове, далеч от столицата. Междувременно гражданските фирми са изправени пред високи лихвени проценти и остър недостиг на работна ръка, което прави продуктивните инвестиции почти невъзможни за всеки, който не е свързан с отбранителния сектор.

Но тези фирми и техните работници все още са доста влиятелни. Тъй като гражданската икономика на Русия е лишена от капитал, труд и инвестиции, субсидираният от държавата военен сектор притежава огромна икономическа мощ и има всички стимули да увековечи условията, които я поддържат. Всеки срив на разходите за отбрана, който съпътства края на войната, би рискувал работниците в отбранителната промишленост да стачкуват и да отправят недоволството си към Москва. Като минимум, такъв срив би довел до нарастваща безработица и по-нисък растеж, причинявайки главоболия на руските чиновници. За да покрие дефицитите и да обслужва държавния дълг, Кремъл вероятно ще се нуждае от по-високи данъци и съкращения на социалните разходи. Руската централна банка няма ясен отговор как да свие военната икономика, като същевременно предотврати стагфлацията и потенциалната дългова спирала, така че може да ѝ остане друг избор, освен да съчетае мерките за строги икономии със заеми с наказателни лихви, задушавайки всяка перспектива за икономическо възстановяване.

Друг източник на напрежение за руската държава е нарастващият брой ветерани: приблизително 700 000 войници в крайна сметка ще се завърнат от фронта. Около 140 000 вече са се завърнали за постоянно у дома, а над половин милион други в крайна сметка ще се присъединят към тях. Кремъл работи за превръщането на бившите войници в лоялна политическа база; Путин нарече ветераните от войната „новия елит“. Фондация „Защитниците на отечеството“, държавен фонд, ръководен от един от роднините на Путин, е създадена, за да координира услугите на ветераните, а ветерани са назначени на регионални и общински длъжности. Според репортаж на руската журналистка в изгнание Фарида Рустамова, Кремъл планира да издигне 100 ветерани като кандидати за Държавната дума на изборите през 2026 г.

Но за Путин тези планове са нож с две остриета. Бившите войници може да засилят подкрепата за руския президент и неговата система, но те също така допълнително обвързват Москва с конфликта, тъй като ветераните и техните семейства имат материален и психологически интерес от легитимността на войната. Техните жертви трябва да бъдат почетени, а техните придобивки запазени. Всяко мирно споразумение, което не може да бъде продадено като победа, рискува да ги отчужди. Завръщащите се войници, които са печелили много повече на фронта, също са изправени пред болезнена адаптация към цивилния живот. През януари руските държавни медии съобщиха, че около 250 000 ветерани са безработни. Историята бързо беше изтрита от интернет, знак за политическата чувствителност на въпроса.

Социалните разходи вече са видими: руската общественост все повече гледа на ветераните със страх и подозрение. Анализ на хиляди съдебни документи, извършен от независими руски журналисти, установи, че ветераните са преследвани за убийство 2,5 пъти по-често от мъжете, които не са служили, и два пъти по-често за тежки телесни повреди. Много руснаци все още помнят последиците от изтеглянето на съветските войски от Афганистан през 1989 г., когато потокът от завръщащи се ветерани допринесе за нарастване на организираната престъпност и нестабилността. Днес броят на завръщащите се ветерани е по-голям, а социалната инфраструктура, която да ги приеме, като например здравни клиники и рехабилитационни центрове, е по-лоша.

Това, което прави тези зависимости по време на война особено трудни за преодоляване, е начинът, по който те се подсилват взаимно. Всяко адаптиране към войната поражда нови интереси, зависимости и политически факти, които повишават цената на мира. Регионалните губернатори сега се конкурират по квоти за набиране на персонал, а бюджетите им зависят от федералните разходи за отбрана; прекъсването на това финансиране би подкопало политическия им авторитет и фискалната им база. Централната банка е ориентирала паричната си политика към управление на предизвиканата от войната инфлация. Като държи лихвените проценти на нива, които ефективно наказват гражданските инвестиции, тя е създала перверзна структура на стимули, в която само фирми, свързани с войната, могат да си позволят да вземат заеми и да се развиват.

Руската образователна система също е реорганизирана, като военно-патриотичното обучение е разширено, а университетските учебни програми са преразгледани. Емиграцията на либерални професионалисти е променила състава на образованата класа в полза на лоялистите. А държавните медии, след като четири години са изграждали наратив за екзистенциална борба срещу Запада, не могат да се насочат към история за компромис, без да подкопаят доверието в режима.

Машината, която Путин не може да спре

Западните политици са склонни да приемат, че войните приключват, когато лидерите решат да ги прекратят. Но войната в Русия се е превърнала в ежедневие за милиони хора. Прекратяването ѝ изисква справяне не само с амбициите на Путин, но и със страха от сътресения, които мирът може да донесе.

Путин остава централният човек, вземащ решения в система, създадена да концентрира властта. Но изборите му са ограничени и от последиците от собствените му политики. Той не може да се демобилизира, без да предизвика огромна криза на безработицата и реинтеграцията. Не може да намали разходите за отбрана, без да опустоши регионите и индустриите, които зависят от нея. И не може да се откаже от наратива за екзистенциална борба, без да подкопае легитимността, на която се гради неговата власт.

Войната може да е започнала с решението на един човек. Но тя ще приключи само когато основните стимули, които я поддържат, се променят, независимо дали чрез изтощение, външен натиск или отклонения, които правят мира по-евтин. Разбирането на невидимите ограничения, които ограничават дори избора на владетеля, е първата стъпка към проектирането на тези отклонения. Твърде много дипломатическа енергия е изразходвана в опити да се прочетат мислите на Путин. Би било по-добре да се изразходва, за да се разбере военната машина, която той е изградил, и начините, по които тази машина сега управлява страната без него.