Путин няма да се срещне с американската делегация на Петербургския форум

Не се планират контакти на руския президент Владимир Путин или изобщо по линия на Кремъл с делегацията от САЩ, пристигнала на Петербургския международен икономически форум (ПМИФ). Това заяви пред ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

"Не, не се планират", отговори той на въпрос на агенцията. "Те не са съвсем, така да се каже, в нашия ресор."

Както по-рано съобщи помощникът на държавния глава Юрий Ушаков, САЩ за първи път от последните 8–9 години са официално представени на Петербургския международен икономически форум . Делегацията се ръководи от председателя на Комисията за изящни изкуства на САЩ Родни Мимс Кук.

Очаква се той да участва в тематичната сесия на форума "Русия – САЩ: диалог на културите".