Роднини на Путин говориха на икономическия форум в Санкт Петербург

В първия ден на Санктпетербургския международен икономически форум, на събитието говориха двама роднини на Владимир Путин: най-малката му дъщеря, Катерина Тихонова, и втората братовчедка на президента, Елена Фисенко.

Тихонова, ръководител на компанията "Инопрактика", говори на фармацевтичния форум, проведен по време на Санктпетербургския международен икономически форум (СПИЕФ). Тя произнесе речта си чрез видеовръзка, както направи през 2024 и 2025 г.

Речта на Тихонова се фокусира върху заместването на вноса във фармацевтичната индустрия. Тя заяви, че над 90% от държавните поръчки в момента включват "западно производство". Тихонова говори и за Междуведомствения координационен съвет за фармацевтични иновации и регистъра на приоритетните разработки в тази област.

"Крайната цел на всичко това е пълноценна вътрешна фармацевтична иновация, която трябва да предостави на крайните потребители нашите вътрешни разработки", каза Тихонова.

Елена Фисенко, като директор "Медицина" на Руските железници, участва в сесията "Здраве на работниците: нови вектори и решения". Тя обсъди как здравната система на Руските железници насърчава здравето на работното място и увеличава раждаемостта.

Според нея служителите на Руските железници живеят с няколко години по-дълго от средния работник в Русия благодарение на запазването на медицинската инфраструктура от страна на компанията.

Фисенко говори и за създаването на мъжки и женски здравни центрове, базирани в женски клиники, и как лекарите обезкуражават жените да правят аборти.

Както съобщава Агенцията, Фисенко участва във всеки SPIEF от 2017 г. насам. Тихонова говори на форума за трети пореден път

На 4 юни най-голямата дъщеря на Путин, Мария Воронцова, водещ изследовател в Медицинския институт на Московския държавен университет, ще присъства на SPIEF. Тя ще модерира сесията "Кариерно ориентиране и менторство в медицината: опит, най-добри практики и бъдеще".

Очаква се самият Путин да присъства на форума на 5 юни. Той традиционно участва в пленарната сесия на SPIEF. Самият форум ще продължи до 6 юни.

Украински дронове атакуваха Санкт Петербург в деня на откриването на Международния икономически форум. След нападението над града е забелязан голям стълб от черен дим. Смята се, че пожарът е възникнал в нефтения терминал в Санкт Петербург, един от най-големите терминали за течни насипни товари в Русия в Балтийския регион.