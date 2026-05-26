Полша предупреди Русия да не атакува дипломати в Киев

Полша заяви, че ще счита всяка руска атака срещу дипломатическите ѝ мисии в Украйна за умишлена и преднамерена, след като Москва призова чуждестранни дипломати и други чуждестранни граждани да напуснат Киев преди планираните атаки.

След мащабна атака срещу Киев и околния регион в неделя, при която загинаха четирима цивилни и бяха ранени около 100, Москва заяви, че следващите удари ще бъдат насочени към военни и промишлени цели в украинската столица.

Полша предупреждава Москва

Полското външно министерство заяви, че продължава да счита всички руски атаки срещу Украйна, включително тези, насочени към цивилни и гражданска инфраструктура, за "актове на неоправдана агресия", които причиняват големи загуби на човешки живот и инфраструктура.

Министерството заяви, че тъй като Русия описва нахлуването си като "специална военна операция", ограничена до военни цели, "всяка атака срещу друга инфраструктура, включително дипломатически мисии, трябва да се третира като враждебен акт".

"Следователно всяка атака срещу полски дипломатически мисии ще се счита от нас за умишлена и преднамерена", заяви министерството.

Властите в Полша добавиха, че действията на Русия имат сериозни последици съгласно международното право и допълнително подкопават ролята на Москва като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

Полша отново призова Русия да прекрати своята неоправдана и незаконна агресия и да спазва международните договори.

Русия заяви, че планираните удари са отмъщение за това, което нарече атака с украински дрон срещу учебна сграда и общежитие в окупирания от Русия град Старобилск в Източна Украйна. Украйна отрече обвинението и каза, че е атакувала единица, която координира атаки с дронове.