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Румен Радев е в Черна гора за срещата на върха ЕС-Западни Балкани

Форумът ще бъде председателстван от Антонио Коща

05.06.2026 | 06:45 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз-Западни Балкани в Тиват, Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани, предава БНР.

Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата е "Споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани".

Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъшно ускоряване на този процес, по-специално чрез Плана за растеж за Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността.

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