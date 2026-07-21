Скандалът в Украйна: Ще се стигне ли въобще до оставка на Сирски?

От вчера по обяд украински и западни медии, както и отделни народни депутати и блогъри, започнаха масово да твърдят, че още в понеделник главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски ще бъде освободен от поста си.

Дори беше посочено конкретно място и час за обявяване на решението - заседание на Ставката на върховния главнокомандващ в 16:30 ч.

Впоследствие обаче последваха опровержения както от президентската администрация, така и от Генералния щаб. Действително вчера оставка не последва. След заседанието президентът на Украйна Володимир Зеленски не коментира темата, а Сирски за първи път след публичния демарш на бившия министър на отбраната Михаил Федоров изложи подробно своята позиция, като на практика отхвърли всички обвинения срещу себе си, отправени от Федоров и неговите поддръжници, коментира "Страна.ua".

След това коментаторите, които прогнозираха оставката на Сирски за вчера, изместиха очакванията си към "следващите няколко дни“.

От президентския лагер междувременно се чуват позиции, че Сирски не бива да бъде освобождаван под натиска на протестите и медийната кампания, тъй като по време на война никой няма право да диктува на върховния главнокомандващ кой да бъде начело на армията и кой да заема поста министър на отбраната. Започна и кампания срещу Федоров, в рамките на която той е обвиняван, че лобира за интересите на определени производители на дронове.

В същото време Зеленски през последните дни провежда поредица от срещи с висши военни, което подхранва устойчиви слухове, че се извършва своеобразен "кастинг" за нов главнокомандващ.

Така или иначе е очевидно, че украинският президент е принуден да реагира както на протестите в страната, така и на публикациите в западните медии в подкрепа на Федоров.

Пред него стоят няколко възможни сценария.

Най-изгодният за Зеленски би бил да не сменя Сирски, да не връща Федоров като министър на отбраната, а да му предложи високопоставен пост без реални правомощия. Така би могъл едновременно да успокои протестиращите и западните партньори, да запази контрола върху армията и същевременно да неутрализира Федоров. Според медийни публикации Зеленски му е предложил да премине в Съвета за национална сигурност и отбрана, където да отговаря за иновациите и военната реформа.

По-малко привлекателен вариант е да приложи същата схема с Федоров, но все пак да освободи Сирски и да го замени с политически неамбициозен и лоялен военен, като например Олег Апостол или Владимир Горбатюк. Подобен ход обаче може да предизвика напрежение сред висшето военно командване и да отслаби контрола на Зеленски над армията, тъй като генералитетът ще види, че президентът е отстъпил под натиска на протестите. Въпреки това той би могъл да се опита да запази управлението на армията.

И двата сценария обаче бяха поставени под въпрос, след като днес стана известно, че Федоров е отказал кадровото предложение на президента. Така той е лишил Зеленски от възможността да намали напрежението, демонстрирайки "стъпки към обществото“, без реално да променя ситуацията.

Пред президента остава изборът или окончателно да изключи Федоров от бъдещите кадрови решения, без да се съобразява нито с протестите, нито с реакцията на Запада, или да го върне начело на Министерството на отбраната. Подобен ход почти неизбежно би довел до освобождаването на Сирски и, според този сценарий, до назначаването на близък до Федоров военен за главнокомандващ. Сред възможните имена се споменава Михаил Драпатий. Между другото, вчера някои западни медии вече го определиха като най-вероятния наследник на Сирски. Именно неговото назначаване настояват и част от протестиращите.

Засега обаче повече признаци сочат, че Зеленски все още не е взел окончателно решение. Именно с това, изглежда, се обяснява паузата в кадровите назначения и освобождавания.

Очевидно президентът не желае да избере последния вариант – връщането на Федоров и назначаването на близък до него главнокомандващ, тъй като това би означавало загуба на контрол върху армията и би имало тежки последици за Зеленски. Възможно е обаче именно това да е целта на онези, които в момента подкрепят публичната кампания в полза на Федоров и срещу Сирски.

Според публикацията Зеленски би могъл да пристъпи към подобен ход само при много силен натиск от страна на европейските държави. Дали такъв натиск ще последва, засега остава основният въпрос.