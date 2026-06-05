Рекорд: 332 500 души са получили германско гражданство през 2025 г.

Броят на натурализациите в Германия е достигнал нов рекорден връх, като 332 500 души са получили германско гражданство през 2025 г. В сравнение с предходната година това представлява увеличение от 14%, съобщава Федералната статистическа служба.

Най-голямата група – 20% – са сирийци

Въпреки това почти 20 000 по-малко сирийци са получили гражданство спрямо 2024 г. На второ място са турците с 10% от всички натурализации, следвани от руснаци с 6%.

Почти всички новонатурализирани граждани избират двойно гражданство, според Информационната служба по интеграция. След реформата на закона за гражданството от „светофарната коалиция“ (SPD, Зелените, FDP), която влезе в сила в края на юни 2024 г., двойното гражданство се превърна в правен стандарт при натурализацията и кандидатите вече не са длъжни да се отказват от първото си гражданство. Поправката също така съкрати срока за придобиване на гражданство от осем на пет години.

В отговор на данните за натурализациите, лидерът на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел написа в социалните мрежи: „Новите граждани се възползват от

предимствата на това да бъдеш германец,

без да се обвързват с Германия. За AfD едно е ясно: масовите натурализации трябва да бъдат спрени и вече извършените трябва да бъдат подложени на преглед.“

Около 1,3 милиона украински граждани живеят в Германия и от пролетта на 2027 г. те биха могли да изпреварят сирийците и да заемат първо място в списъка по натурализации. Досега украинците в Европа се ползват от временна закрила, предоставена от ЕС. Според текущите планове тази закрила изтича през март 2027 г. Тази седмица министрите на вътрешните работи на ЕС ще обсъдят възможни параметри за нейното удължаване.

Ако страните членки на ЕС решат да не я удължат, натурализацията

може да стане привлекателна опция за украинците

Много бежанци, които живеят в Германия от началото на войната, ще изпълнят изискването за престой през пролетта на 2027 г. Но има разногласия дали украинците изобщо могат да получат натурализация, предава БГНЕС.

Окръг Улцен и град Фленсбург заявиха пред Die Welt, че разрешението за пребиваване не дава автоматично право на гражданство. От друга страна, градове като Леер в Долна Саксония вече се подготвят за очаквана вълна от заявления.

Политици от ХДС, като Александер Тром, многократно са призовавали за по-строги правила за натурализация. Пред Die Welt той настоява срокът да бъде върнат на осем години и

двойното гражданство да бъде отменено

Себастиан Фидлер, говорител по вътрешна политика на парламентарната група на SPD, заяви пред Die Welt: „Работим отлично с ХДС на основата на коалиционното споразумение. Радвам се, че в този контекст сме запазили двойното гражданство като успешен модел.“ Според правилата „само добре интегрирани хора“ могат да получат гражданство. „Тези цифри са добри за всички нас: за пазара на труда, социалните системи и за общественото ни единство“, каза Фидлер относно данните.

Исканията на ХДС за по-строги закони за натурализация не са били включени в коалиционното споразумение между ХДС и SPD. |БГНЕС, Евронюз