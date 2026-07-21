Украинците дадоха краен срок на Зеленски: Уволни Сирски и върни Федоров

Украинците поставиха краен срок на Володимир Зеленски да върне Михайло Федоров начело на Министерството на отбраната. Времето му изтича в петък.

В понеделник за пореден ден се проведоха демонстрации срещу решението на Зеленски да уволни Федоров, като същевременно запази главнокомандващия на въоръжените сили Александър Сирски. Протестите започнаха миналия четвъртък, когато украинският президент потвърди, че причината за уволнението му е конфликтът със Сирски.

Един от организаторите на протеста, ветеранът Дмитро Козячински, заяви пред Kyiv Independent, че демонстрантите имат две искания: възстановяване на Федоров като министър на отбраната и освобождаване на Сирски като главнокомандващ.

Козячински също така обяви, че след демонстрацията в понеделник организаторите възнамеряват да преустановят протестите за три дни.

"Определихме петък като краен срок за изпълнение на нашите искания. Ако исканията ни бъдат изпълнени до петък, ще прекратим акцията", каза той.

Буданов увери, че гласът на украинците ще бъде чут

Ръководителят на украинската президентска администрация Кирил Буданов, визирайки протестите, призова в публикация във Facebook хората да "запазят спокойствие“ и увери, че "гласът на обществото е чут".

Междувременно в украинските медии се появиха съобщения за евентуално уволнение на Сирски. Съветникът на Зеленски, Дмитро Литвин, коментира въпроса.

"Има съобщения, че въпросът за нов главнокомандващ ще бъде обсъден днес в Генералния щаб. Това не е вярно. Срещата в щаба изобщо няма такава цел; тя е предназначена да обсъди предложенията на командирите на корпусите относно снабдяването и някои по-малки организационни решения", каза той, цитиран от "Укринформ".

На въпроса дали в понеделник могат да се очакват кадрови промени в армията, Литвин отговори: "Не бих го очаквал днес."

Щабът преди това отрече съобщенията за предполагаемо уволнение на Сирски от поста му.

"Генерал Сирски продължава да изпълнява задълженията си на главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна. Уволнението се основава на указ на президента на Украйна", подчертаха военните в изявление.

На свой ред, според източници в Kyiv Independent, решението за уволнението на Сирски "се очаква да бъде взето скоро, вероятно в рамките на няколко дни".

Укринформ свързва поредицата от срещи между президента на Украйна и военните с факта, че той може да вземе важни кадрови решения в близко бъдеще.