Бездомник наръга с нож американци край Акропола

Тази сутрин, в 08:03 часа, на южния вход на "Акропола", срещу Музея на Акропола и билетните каси, е подаден сигнал за мъж, държащ нож и заплашващ преминаващи граждани.

Според информацията, минувач е уведомил Центъра за спешно реагиране за инцидента. По време на полицейската намеса е установено, че мъжът вече е нападнал непровокирано двама туристи от Съединените американски щати. Той е ранил жена в бедрото и мъж, който се е опитал да я защити, в китката.

На мястото на инцидента е извикана линейка на EKAB, за да окаже първа помощ на пострадалите, които са откарани в "Червения кръст", пишат от Kathimerini.

И на двамата е оказана медицинска помощ.

Извършителят, който според първоначалната информация има психологически проблеми, е незабавно спрян и арестуван от служители на полицейската дирекция в Атина.

Според първоначалната информация, това е 60-годишен грък, вероятно бездомен, който е бил арестуван в миналото за обиди и притежание на нож.