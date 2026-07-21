Банка ДСК е „Най-добрата банка за банкиране на дребно в България“

Банка ДСК получи отличието „Най-добра банка за банкиране на дребно в България“ („Bulgaria’s Best Retail Bank“) за 2026 г. от международното финансово издание Euromoney – едно от най-престижните признания в световната банкова индустрия.

Освен това Група ОТП, част от която е Банка ДСК, бе отличена за „Най-добра банка за банкиране на дребно в Централна и Източна Европа“ („CEE’s Best Retail Bank“).

През изминалата година Банка ДСК ускори дигиталната си трансформация, разшири портфолиото си от дигитални банкови решения, затвърди водещите си позиции в потребителското и ипотечното кредитиране и внедри AI базирани технологии за по-бързо, удобно и персонализирано обслужване.

През 2025 г. Банка ДСК затвърждава лидерската си позиция в потребителското кредитиране, като отпуска близо 175 000 потребителски кредита – средно около 90 кредита на всеки работен час. Към декември 2025 г. 55% от кредитите се реализират изцяло дигитално, а 85% от онлайн кредитите са инициирани през мобилното приложение за банкиране DSK Mobile, въпреки че услугата стартира публично едва през юни същата година.

През изминалата година Банка ДСК продължава да бъде най-големият кредитор на пазара на ипотечно кредитиране в България, като всеки трети новоотпуснат ипотечен кредит в страната е предоставен от Банка ДСК.

Водещи са позициите на Банка ДСК и в дигитализацията на ипотечното кредитиране, като ключова роля за това има платформата DSK Home. Решението има над 200 000 месечни потребители и предлага бърз и прозрачен процес по покупка и финансиране на жилище, с време за одобрение под 5 дни и онлайн обмен на документи.

Ключова роля в процеса на дигитална трансформация има стартирането и надгражданетo на приложението за мобилно банкиране DSK Mobile, което след официалното си пазарно представяне през юни 2025 г. се превърна в най-бързо растящото и най-сваляно банково приложение в България за изминалата година. Шест месеца след старта броят на активните потребители надхвърля 500 000, а приложението поддържа висок среден рейтинг от 4.7 в App Store и Google Play благодарение на клиентски ориентирания дизайн, интуитивното потребителско изживяване и функционалностите, които се надграждат постоянно.

Сред значимите иновации, въведени през 2025 г., е и първият в България AI-базиран банков асистент без предварително зададени отговори, достъпен както за клиенти, така и за неклиенти на Банка ДСК. Решението използва генеративен изкуствен интелект с интегриран банков контекст и осигурява естествен диалог, точни и релевантни отговори със средно време за реакция под 10 секунди.

Само през 2025 г. AI асистентът е обработил над 373 000 съобщения от повече от 132 000 активни потребители, а 90% от оценените взаимодействия са получили положителна обратна връзка. Решението вече е интегрирано в dskbank.bg, DSK Direct, DSK Smart и DSK Mobile.

„Това отличие е признание за последователната ни стратегия, като целта ни е не просто да дигитализираме банкирането, а да създаваме изцяло ново клиентско изживяване – по-бързо, персонализирано и интуитивно. Развиваме Банка ДСК като високо технологична компания с банков лиценз, в която иновациите, данните и изкуственият интелект работят в полза на клиента „ТУК и СЕГА“, като същевременно не правим компромиси с качеството на личното обслужване в офисите ни“, каза Славейко Славейков, член на Управителния съвет, изпълнителен директор и Ръководител направление „Банкиране на дребно“ в Банка ДСК.

Наградите Euromoney Awards for Excellence се връчват повече от 30 години и са сред най-авторитетните отличия в международния финансов сектор, оценяващи банки от цял свят по критерии като иновации, клиентско изживяване, финансови резултати и дигитална трансформация.