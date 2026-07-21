Пентагонът призна: Около 100 войници са ранени във войната с Иран

Близо 100 американски военнослужещи са пострадали по време на боевете в Близкия изток през последните две седмици, съобщиха от Пентагона в понеделник, докато Доналд Тръмп е изправен пред засилваща се съпротива срещу разходите за водената от него война с Иран.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че "при близо 100 военнослужещи е установена някаква степен на нараняване“ от момента, в който САЩ възобновиха въздушните удари срещу Иран на 7 юли, като 96 процента от тях вече са се върнали на служба.

"Те са решени да се върнат в битката“, написа Парнел в социалната мрежа X, докато администрацията на Тръмп се опитваше да отхвърли обвиненията, че е укривала данни за броя на пострадалите.

"Преобладаващата част от нараняванията са леки сътресения на мозъка“, добави Парнел, цитиран от американските медии.

Съобщението дойде часове след като Пентагонът оповести самоличността на двамата американски войници, загинали при иранска атака срещу военновъздушна база в Йордания в петък вечерта – 25-годишния Тайлър Джеймс Фийхан от Хавай и 19-годишната Изабела Гонзалес от Тексас.

Централното командване на САЩ съобщи, че анализира останки, открити на мястото на нападението в Йордания, докато същевременно издирва трети военнослужещ, за когото се предполага, че е загинал при атаката. Военните оповестиха, че в събота в Северен Ирак е загинал и четвърти американски военнослужещ.

Продължителният конфликт се отразява негативно на рейтинга на одобрение на Тръмп на фона на по-високите цени на енергията и нарастващия брой жертви.

Централното командване (Centcom), което ръководи американските военни операции в Близкия изток, съобщи, че в 21:00 ч. източно време американските сили са извършили десета вълна от удари срещу Иран, насочени към военни обекти на страната, с цел "да се отслаби способността на Иран да продължи да атакува търговски плавателни съдове, преминаващи през Ормузкия проток“.

Междувременно Центърът за морски търговски операции на Обединеното кралство съобщи, че друг танкер е бил ударен от снаряд край бреговете на Оман.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че два танкера за петрол, извършили нарушение, след като са се опитали да преминат по неоторизиран и "опасен“ маршрут южно от Ормузкия проток, "са се запалили след експлозии и са били спрени“.