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Задържаха 40 000 евро и 100 000 турски лири на "Капитан Андреево"

Парите са открити в турски автомобил на влизане в България и не са били декларирани

21.07.2026 | 18:37 ч. 0
Снимка: Агенция "Митници"

Снимка: Агенция "Митници"

Недекларирани 40 000 евро и 100 000 турски лири  задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 20.07.2026 г., около 08:50 часа, на пункта пристига лек автомобил с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски гражданин, пътували още един мъж и две жени от Турция за България. 

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Колата е селектирана за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в черна ръчна чанта на задната седалка, са открити еврови банкноти и турски лири. Общото количество на задържаните пари е 40 000 евро и 100 000 турски лири с равностойност в евро 1855 евро. 

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Хасково- Териториално отделение –Свиленград. 

От Агенция „Митници“ напомнят, че пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в друга валута, за или от трета страна, подлежи на деклариране пред митническите органи.

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