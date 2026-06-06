Най-чистият въздух в Турция е до границата с България

Въздухът в Турция е най-чист до границата с България, а най-замърсен в източната част на страната, до границата с Армения. Това показват последните данни за наличието на фини прахови частици във въздуха на турската асоциация „Торкаш“, която се занимава с изследвания в областта на белодробното здраве, цитирани от онлайн изданието „Хюриет“ и БТА. Според тях най-чист е въздухът в Къркларели (Западна Турция, в близост до границата с България – бел. ред.), а най-мръсен в Ъгдър (Източна Турция, в близост до границата с Армения – бел. ред.). Данните са публикувани във връзка със Световния ден на околната среда.

Резултатите обаче показват, че препоръчителните стойности на Световната здравна организация са били превишени във всички провинции.

„Беше установено, че във всички провинции в Турция, където са направени достатъчно измервания, са превишени референтните стойности, препоръчани от СЗО (15 μg/m³ годишно). Нивата на прахови частици в трите най-големи града са следните: Истанбул 36,88 μg/m³ прахови частици, Анкара 39,35 μg/m³ прахови частици и Измир μg/m³ 41,81 прахови частици“, заяви ръководителят на изследването доц. д-р Нилюфер Айкач.

След Ъгъдър (с наличие на фини прахови частици от 118.17 μg/m³) окръзите с най-мръсен въздух са Малатия (111,73 μg/m³), Османие (111.23 μg/m³), Кахраманмараш (97.4 μg/m³), Хатай (89.35 μg/m³), Агръ (69.09 μg/m³), Хаккари (62.26 μg/m³), Мерсин (58.29 μg/m³), Шърнак (57.96 μg/m³), Бурса (57.08 μg/m³).

Най-чистите градове след Къркларели (с концентрация на фини прахови частици от 22.46 μg/m³) са Артвин (24.02 μg/m³), Байбурт (24.85 μg/m³), Синоп (25.14 μg/m³), Бингьол (25.41 μg/m³), Ризе (26.74 μg/m³), Карабюк (27.95 μg/m³), Кършехир (28.4 μg/m³), Испарта (29.43 μg/m³) и Бартън (30 μg/m³).