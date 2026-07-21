Мбапе случайно показа новото си известно гадже в Instagram? (СНИМКА)

Килиан Мбапе отново привлече вниманието извън футболния терен, след като за кратко публикува, а малко по-късно изтри снимка на испанската актриса Естер Еспосито в профила си в Instagram.

На изображението тя позира с фланелка на националния отбор на Франция с номер 10 и капитанската лента - екипът, свързван с капитана на "петлите" Мбапе. Въпреки че публикацията е останала видима само за секунди, част от последователите на футболиста са успели да направят екранни снимки, преди тя да бъде премахната.

Как се появи снимката?

За случая първи съобщи испанският създател на съдържание Хави Ойос. По думите му историята е била публикувана около 5:30 часа сутринта, малко след загубата на Франция от Англия.

Ойос твърди, че е получил множество екранни снимки от последователи на Мбапе. В свое видео той показва кадри, заснети 9, 23 и 57 секунди след публикуването, като според него историята е била изтрита почти веднага.

След премахването ѝ потребителите вече са виждали стандартното съобщение на Instagram, че съдържанието не е налично.

Грешка или случайност?

Според Хави Ойос е възможно футболистът първоначално да е възнамерявал да сподели снимката само със списъка си "Най-добри приятели" (Close Friends), но по погрешка тя да е станала видима за всички негови последователи, преди да бъде изтрита.

Това обаче е единствено предположение и към момента няма потвърждение, че именно това се е случило.

Няма официален коментар

Към момента нито Килиан Мбапе, нито Естер Еспосито са коментирали появилата се за кратко публикация. Двамата не са потвърждавали и информация за романтична връзка помежду си.

Въпреки липсата на официална реакция, кратката публикация беше повече от достатъчна, за да предизвика множество коментари и спекулации в социалните мрежи.

A football player Kylian Mbappe posts his girlfriend Ester Exposito a Spanish actress pic on instagram and then quickly deleted it.

No one knows reason behind it 🙃 pic.twitter.com/krob2f1VLr — Noah (@Noah_twix) July 20, 2026