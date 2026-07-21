Тежко наказание за ЦСКА: Глоба от 55 000 евро и мач без фенове

ЦСКА получи сериозно наказание от УЕФА заради инцидентите с привърженици по време на реванша срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Българският клуб е глобен с общо 55 000 евро и ще бъде поставен под двегодишен изпитателен срок.

Като част от санкцията ЦСКА няма да може да разчита на подкрепата на своите привърженици при гостуването на Карабах във втория предварителен кръг на турнира.

Двубоят е насрочен за четвъртък, 23 юли.

От клуба уточниха, че Апелативната комисия на УЕФА е потвърдила наказанието и забраната за присъствие на гостуващи фенове остава в сила.

"Санкцията е наложена във връзка с инцидентите от двубоя реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити", посочиха от ЦСКА.

От "червените" допълниха, че освен финансовата глоба клубът ще изтърпи и двегодишен период на пробация.