Зеленски предложи на Путин среща в открито писмо: Ще се борите за съществуването си

Украинският президент Володимир Зеленски предложи директна среща с Владимир Путин в открито писмо до руския лидер. В него Зеленски заявява, че е готов и за "пълно прекратяване на огъня".

Писмото е един от редките случаи, в които украинският президент отправя пряк апел към Путин след началото на руската инвазия през 2022 г. Преговорите между Русия и Украйна са в застой от месеци, а дипломатическите усилия, водени от САЩ, на практика са замразени заради войната с Иран.

Предишните кръгове на разговори между двете страни в Истанбул, Абу Даби и Женева не доведоха до пробив по ключовия въпрос за териториите в евентуално следвоенно споразумение.

"Ако лично Вие в мислите си не стигнете си до идеята, че е време да сложим край на тази война, Украйна ще продължи да се бори за съществуването си. Ще имаме хора, които ще ни подкрепят", пише в писмото, което бе публикувано на сайта на украинското президентство.

"Но и ще трябва да се борите много по-усилено за своето съществуване - не на Русия, а за своето собствено. И това не е заплаха от мен или от Украйна. Това са факти от руската история, които добре знаете: когато Русия се уморява, настъпват промени", добавя Зеленски.

"Стига толкова, изборът е Ваш", пише още той и предлага на руския президент лична среща. Украинският лидер посочва, че страната му е готова за спиране на огъня, докато траят преговорите.

"Украйна предлага тази война да бъде прекратена чрез пряко взаимодействие между нас - и вас. Предлагам среща", се казва в писмото, публикувано на сайта на украинското президентство.

"Украйна е готова за пълно прекратяване на огъня за времето на преговорите", добави Зеленски.

Украинският президент предложи и пълна размяна на военнопленници. По думите му подобна стъпка може да бъде "добър пролог към прекратяването на войната".

Зеленски многократно е призовавал за лична среща с Путин, като подчертава, че само директни разговори могат да доведат до споразумение по териториалните въпроси.

Руският президент от своя страна е заявявал, че би се срещнал със Зеленски едва когато бъде готово мирно споразумение, пише БГНЕС.