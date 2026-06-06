Пробив за НАСА: самолет премина звуковата бариера

Експерименталният самолет X-59 на НАСА за първи път прелетя със скорост, по-висока от скоростта на звука, което бележи важна стъпка в развитието на технологията за безшумни свръхзвукови полети, предава Euronews.

Тестовият пилот на НАСА Джим „Клу“ Лес излетя и кацна на военновъздушната база Едуардс в Калифорния, достигайки максимална скорост от приблизително Мах 1,1 (1147 км/ч) и височина от 13 228 метра.

Полетът на самолета започна в 11:08 ч. местно време (20:08 ч. CEST) и продължи 81 минути. Инженерният екип се съсредоточи върху летателните качества както при дозвукови, така и при свръхзвукови скорости.

Този важен момент идва след натоварен период на тестове. От първия полет на 28 октомври 2025 г. екипът е извършил 16 полета през последните 90 дни.

X-59 е проектиран да лети със свръхзвукова скорост,

като създава само тихо тупване вместо силен звуков взрив. За този полет самолет F-15 на НАСА летеше в близост, за да наблюдава X-59.

Силните звукови взривове от F-15 заглушиха всеки звук, издаван от X-59.

Очаква се самолетът да извърши първия си полет при „условия на мисия“ само след няколко дни. При този тест самолетът ще достигне крейсерска скорост от Мах 1,4 (1 489 км/ч) и височина от приблизително 16 764 метра.

X-59 също ще бъде придружен от самолет-преследвач по време на този полет. Тези условия ще послужат като отправна точка, когато самолетът в крайна сметка прелети над няколко населени места в САЩ. Експерименталният самолет X-59 на НАСА за първи път прелетя с скорост, по-висока от скоростта на звука, което бележи значителна стъпка в развитието на технологията за безшумен свръхзвуков полет от страна на агенцията.

Полетите ще позволят на НАСА да събере данни за това как хората възприемат тихия тътен, след което НАСА ще сподели своите заключения с регулаторните органи в САЩ и в други страни, за да подпомогне установяването на нови стандарти за шума.