Загубата на 51 дрона Reaper ограничава военните опции на САЩ

Американските военновъздушни сили са изправени пред неочаквано сериозен недостиг на бойни способности, след като претърпяха големи бойни загуби на дронове MQ-9A Reaper по време на операции срещу Иран и съюзените с Иран йеменски коалиционни сили „Ансурулах“, което накара службата да започне спешно търсене на самолети за замяна. Това включваше усилия за закупуване на неизползвани самолети MQ-9A Block 5 от производителя General Atomics, въпреки че по-малко от десет нови самолета остават налични в световен мащаб. Последиците от свалянето на 51 дрона Reaper над Иран и Йемен бяха интерпретирани от анализаторите като важен индикатор за това колко ограничена е способността на Съединените щати бързо да възстановяват загубите си. Воденото от САЩ нападение срещу Иран изчерпа запасите от много широк спектър от видове въоръжения, включително прецизни ударни ракети (PrSM), противовъздушни прехващачи Patriot, THAAD, SM-3 и SM-6, крилати ракети Tomahawk и проникващи бомби GBU-57, наред с други, като дроновете Reaper представляват по-голямата част от 39-те американски самолета, загубени в краткия конфликт, пише MWM.

Американските военновъздушни сили не могат да правят поръчки за допълнителни MQ-9A Reaper

поради спирането на производството, тъй като макар ограниченото производство на MQ-9 да продължава, се произвежда само много различният MQ-9B SeaGuardian, който има преработен планер с различни системи и логистични изисквания. Това прави настоящите производствени MQ-9 по-малко подходящи за употреба от ВВС. Допълнителен фактор е, че в резервния флот „Boneyard“ на ВВС няма налични MQ-9, които да могат да бъдат ремонтирани и върнати в експлоатация. Има някои индикации, че ВВС може да са върнали в експлоатация много по-стария и по-малко способен дрон MQ-1 Predator от склад, за да поддържат възможностите му след загубите. Започването на бавно и скъпо рестартиране на производството на MQ-9A и ускоряването на разработването на ново поколение по-способни безпилотни летателни апарати, които да наследят дизайна в експлоатация, бяха повдигнати като възможности.

Според съобщенията, инвентарът на MQ-9 на ВВС е намалял от 165 самолета в началото на фискалната 2026 година до приблизително 135 след последните операции, като близо тридесет Reaper-а са загубени само по време на операция "Епична ярост". Това е последвано от предишни загуби при продължителни операции срещу коалиционните сили на Ансуруала от края на 2024 г. Този недостиг има последици, които се простират далеч отвъд самите ВВС на САЩ. MQ-9 изпълнява постоянно разузнавателни, наблюдателни, рекогносциращи, целеустремени и прецизни ударни мисии, които рутинно се споделят със съюзническите военни чрез съвместни операции. Партньорите от НАТО и коалиционните сили все повече разчитат на Reaper-ите на ВВС на САЩ, за да осигуряват непрекъсната осведоменост за бойното поле, намалявайки собствената си нужда от еквивалентни възможности. Следователно, намаленият флот рискува да намали наличието на висококачествено покритие на разузнаването и прецизната ударна подкрепа в множество театри на военни действия едновременно, принуждавайки съюзниците или да приемат намалена ситуационна осведоменост, или да ангажират повече от собствените си ограничени ресурси.

Сериозните загуби на дронове MQ-9 подчертаха по-широки опасения относно устойчивостта на американската армия в продължителен конфликт с висока интензивност, като трудностите при замяната дори на сравнително евтин безпилотен летателен апарат демонстрират ограниченията, наложени от затворените производствени линии и много ограничения индустриален капацитет за бързо възстановяване. Ако десетки дронове за еднократна употреба не могат да бъдат бързо регенерирани, замяната на загубите на по-сложни летателни апарати би била още по-голямо предизвикателство. За съюзниците, чието оперативно планиране предполага постоянна логистична подкрепа от страна на САЩ и усъвършенствани възможности за разузнаване, разследване и наблюдение (ISR), този епизод служи като напомняне, че американските запаси и капацитетът на отбранителната промишленост са ограничени и могат да бъдат подложени на значителен натиск по време на продължителни бойни операции. Това сериозно отслаби глобалната позиция на силите на САЩ, разклати доверието в подкрепата на САЩ сред ключови стратегически партньори и доведе до спиране на спешно необходимите доставки за ключови стратегически партньори като Япония.