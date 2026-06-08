Нова приумица: Президентът Тръмп иска архипелага Чагос

Белият дом обмисля план за закупуване на островите Чагос от Мавриций. Според доклад американски служители са изготвили предложение за заобикаляне на Обединеното кралство и сключване на собствена сделка за поемане на контрол над Диего Гарсия.

Великобритания е планирала да предаде архипелага в Индийския океан на Мавриций, като същевременно да запази контрола над военната база Диего Гарсия между САЩ и Великобритания според 99-годишен договор за наем.

През май 2025 г. беше подписан договор за прехвърляне на суверенитета, но правителството на Обединеното кралство спря законодателството за предаване след ожесточена опозиция от страна на Съединените щати и началото на войната в Иран.

Първоначално предложението за Чагос беше подкрепено от американския президент Доналд Тръмп, но републиканецът след това промени позицията си и предупеди, че това е "акт на голяма глупост".

Нова план

Новият план на САЩ за закупуване на острова е сред няколкото варианта, които се изготвят от Белия дом, се казва в доклада.

"Президентът Тръмп е последователен в позицията си, че Обединеното кралство не трябва да се отказва от Британската територия в Индийския океан, която включва нашия съвместен военен обект между САЩ и Великобритания на атола Диего Гарсия“, заяви американски служител.

"Стратегическото местоположение на Диего Гарсия в Индийския океан го прави жизненоважен и незаменим военен обект от съществено значение за националната сигурност на Съединените щати", се казва още в доклада.

Според служители между САЩ и Великобритания текат редовни разговори, за да се запази жизненоспособността на острова като регионална платформа за сигурност, съобщи Telegraph в неделя.

Щедро обмисляното решение на правителството да отстъпи Чагос е имало за цел да осигури дългосрочната сигурност на съвместната британско-американска военна база на Диего Гарсия - най-големият остров в архипелага.

Претенциите на Мавриций

Длъжностните лица заключиха, че без предаване на територията на Мавриций, бъдещето на военния обект ще бъде "неработещо“ поради поредица от съдебни решения.

Претенцията на Мавриций към Чагос, който се намира на 9332 км югоизточно от Обединеното кралство, се основава на редица решения на Организацията на обединените нации, които се фокусират върху незаконността на отделянето на островите от Мавриций, когато той все още е бил британска колония.

През 2019 г. тази правна позиция беше потвърдена с "консултативно становище“ на Международния съд на ООН (МС), по-късно затвърдено с решение на Специалната камара на Международния трибунал по морско право.

С възможността тези решения да станат правно обвързващи в близко бъдеще, правителството реши, че запазването на островите Чагос представлява по-голяма заплаха за сигурността на Обединеното кралство, отколкото отстъпването на територията - без ключовата база Диего Гарсия.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви пред депутатите на 22 май миналата година.: "Без тази сделка, в рамките на седмици, може да се изправим пред загуба на съдебни решения и само в рамките на няколко години базата ще стане неработеща.“

Тръмп, който някога подкрепяше сделката, според която Обединеното кралство ще плаща до 101 милиона паунда годишно за наем на Диего Гарсия, промени решението си, след като отношенията между двамата съюзници в Близкия изток се влошиха.