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Калас: Армения избра бъдеще в Европа въпреки руския натиск

Добре е, хората избират европейско бъдеще, каза дипломатът

08.06.2026 | 12:14 ч. 126
Reuters

Reuters

Върховният представител на ЕС за външна политика и сигурност Кая Калас коментира изборите в Армения и заяви, че страната е изнрала “бъдеще в Европа, въпреки руския натиск”.

Вчера партията на премиера Никол Пашинян победи на парламентарните избори в бившата съветска република.

"Разбира се, бюлетините се броят, но изглежда, че въпреки силния руски натиск, хората все още избират европейско бъдеще, което е добре", каза Калас малко преди да бъдат обявени пълните предварителни резултати.

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ЕС дипломатът, която говори преди неформална среща на министрите на отбраната на страните от ЕС в кипърската столица Никозия, коментира и новата размяна на удари в Близкия изток между Израел и Иран. 

"Мисля, че регионът има нужда не от ескалация, а по-скоро страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение", коментира Калас. / БТА

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Кая Калас ЕС Армения парламентарни избори Никол Пашинян Русия
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