Калас: Армения избра бъдеще в Европа въпреки руския натиск

Върховният представител на ЕС за външна политика и сигурност Кая Калас коментира изборите в Армения и заяви, че страната е изнрала “бъдеще в Европа, въпреки руския натиск”.

Вчера партията на премиера Никол Пашинян победи на парламентарните избори в бившата съветска република.

"Разбира се, бюлетините се броят, но изглежда, че въпреки силния руски натиск, хората все още избират европейско бъдеще, което е добре", каза Калас малко преди да бъдат обявени пълните предварителни резултати.

ЕС дипломатът, която говори преди неформална среща на министрите на отбраната на страните от ЕС в кипърската столица Никозия, коментира и новата размяна на удари в Близкия изток между Израел и Иран.

"Мисля, че регионът има нужда не от ескалация, а по-скоро страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение", коментира Калас. / БТА