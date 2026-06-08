Руският конкурент на Starlink загуби първия си спътник

Първият спътник от зараждащия се опит на Русия да изгради вътрешна широколентова констелация падна обратно в земната атмосфера и изгоря приблизително на 6 юни 2026 г., по-малко от три месеца след изстрелването си, според репортаж на Анатолий Зак, журналист, специализиран в историята на руските и съветските космически програми и поддържащ референтната база данни RussianSpaceWeb.com.

Сателитът, обозначен като Обект 4 в групата "Расвет" и носещ идентификатор за проследяване на NORAD 68363, никога не е извършил нито една маневра за повишаване на орбита след изстрелването си през март 2026 г., като постоянно е губил височина, пише Defence.

Загубата е първата потвърдена жертва на руската програма "Расвет", опитът на страната да разработи нискоорбитална широколентова спътникова констелация, която би могла да служи като вътрешна алтернатива на Starlink на SpaceX, американската система, която в момента доминира на пазара на търговски сателитен интернет и до която Русия не е успяла да получи достъп или да я възпроизведе въпреки стратегическия натиск да го направи. Изстрелването на 23 март 2026 г., което постави спътниците „Расвет“ в орбита, само по себе си беше забележително със своята секретност.

Както Зак съобщи, множество свидетели в и около град Ухта, разположен североизточно от площадката за изстрелване Плесецк в Архангелска област на Русия, са наблюдавали и документирали ракета, издигаща се през горните слоеве на атмосферата същата вечер, но нито Роскосмос, руската космическа агенция, нито руското Министерство на отбраната са издали официално съобщение в следващите часове или дни. Това мълчание е необичайно по исторически стандарти: рутинните съобщения за изстрелвания са стандартна практика както в съветската, така и в руската космическа програма, с редки изключения през десетилетията космически полети. Базираната в Москва „Бюро 1440“, частната руска компания за сателитни комуникации, разработваща системата „Расвет“, публикува видео на изстрелването на сателита от горния етап на ракетата-носител няколко часа след изстрелването, предоставяйки първото публично потвърждение, че нещо е достигнало орбита.

Липсата на официално правителствено изявление относно изстрелването сочи към чувствителността около програмата, която се намира на пресечната точка на руските търговски космически амбиции, нейните военни комуникационни изисквания и по-широкия спор за сателитна интернет инфраструктура, която Starlink е превърнала в стратегически приоритет за правителствата по целия свят. Русия наблюдава ролята на Starlink в Украйна с особена интензивност, тъй като системата е предоставила на украинските сили устойчиви комуникации на бойното поле, които са се оказали изключително трудни за заглушаване или прекъсване, а желанието за разполагане на сравним вътрешен капацитет се е превърнало в императив за националната сигурност, а не просто в търговска възможност.

Орбиталното поведение на спътниците "Расвет" в седмиците след изстрелването разказва сложна история,

внимателно проследена от Зак, използвайки публично достъпни данни за проследяване на NORAD. През първите две седмици след изстрелването нито един от спътниците не е показвал никакви доказателства за задействане на двигателите си, което е повдигнало вероятността двигателните системи да са се повредили в цялата партида. До 6 април обаче данните за проследяване на Обект 16 разкриха първите му маневри нагоре, а до 7 април втори спътник също започна да се изкачва. Към 9 април изглежда, че множество спътници са маневрирали. Двата най-активни спътника увеличиха средната си орбитална височина от под 310 км (193 мили) до приблизително 320 км (199 мили) през този първоначален период.

Картината, която се очерта до втората половина на април, беше съзвездие, представящо се на неравномерни нива между своите членове. Всички спътници, с изключение на неманевриращия Обект 4, започнаха постепенно да повишават орбитите си, като обхватът на тази дейност варираше от прости маневри за поддържане на позицията, които просто компенсираха естествения атмосферен разпад, до по-амбициозни кампании за повишаване на орбитата, които набираха до 40 до 50 км (25 до 31 мили) височина в трио от по-способните апарати. Към началото на юни 2026 г. шест спътника от групата "Расвет" бавно се изкачваха към по-стабилни височини, докато осем други задържаха позиция срещу естествения разпад, без да се опитват да повишат орбитите си допълнително.

Поведението на Обект 4 контрастираше с всички свои спътници от момента, в който данните за проследяване станаха достатъчно подробни, за да бъдат оценени. Той не показваше признаци на каквато и да е маневра през целия период от изстрелването до евентуалното му повторно влизане в атмосферата, което предполагаше или повреда в задвижващата система, която го остави неспособен да запали двигателите си изобщо, или, по-сериозно, пълна загуба на контрол над космическия кораб, която го остави неспособен да изпълнява команди от земята. Каквато и да е причината, резултатът е един и същ: орбитата се разпада с естествената скорост, обусловена от атмосферното съпротивление на тази височина, и до 6 юни спътникът се е спуснал достатъчно ниско, че повторното влизане в земната атмосфера става неизбежно.

Сателитите без двигател на тези височини имат орбитален живот, измерен в седмици до месеци, а не в години, което е точно причината Starlink и подобни широколентови съзвездия да работят на малко по-високи височини и активно да поддържат орбитите си през целия си оперативен живот. Сателит, който изобщо не може да маневрира на 300 км, не е комуникационен актив. Това е обратно броене.

Слуховете, циркулиращи в руската космическа общност, които Зак отбеляза, че са непотвърдени към момента на неговия доклад, предполагат, че второ изстрелване на Рассвет в съзвездието може да бъде планирано за около 18 юни 2026 г. Ако този график се запази, това би означавало, че руското ръководство счита програмата за достатъчно жизнеспособна, за да продължи да се разширява въпреки загубата на първия спътник и непостоянното представяне на оцелелите, и че Buro 1440 или е идентифицирало и коригирало аномалията, която е оставила Обект 4 без маневрена способност, или я е оценило като изолиран отказ, който не показва системен проблем с дизайна на спътника.

По-широкото значение на това, което проблемните ранни седмици на „Расвет“ разкриват за състоянието на руската търговска космическа индустрия, не е нещо, което еднократно повторно влизане на един спътник в атмосферата може да реши окончателно. Русия разполага със значителен капацитет за ракетна и космическа техника, натрупан през седем десетилетия космически полети, а ранните оперативни трудности не са необичайни при разполагането на нови архитектури на спътникови съзвездия. Но секретността около изстрелването, неспособността на един спътник да извършва каквито и да било маневри и неравномерното представяне на останалата част от партидата предполагат, че пътят на Русия към функционална вътрешна алтернатива на Starlink е значително по-дълъг и по-труден, отколкото би предпочела стратегическата спешност зад програмата.