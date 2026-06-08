Тръмп отрече да е обещавал през 2024 г., че ще спре всички войни

В противоречиво интервю, дадено през уикенда, президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече да е нарушил предизборните си обещания, като е започнал конфликт с Иран, и увери, че войната няма да бъде "безкрайна", съобщава The Independent.

В предварително записано интервю за "Meet the Press" лидерът на Белия дом заяви пред Кристен Уелкър от NBC, че войната с Иран скоро ще приключи, повтаряйки твърдение, което той и кабинетът му отправят от месеци, докато конфликтът изглежда се проточва, без да има изглед за край.

В последните си изказвания президентът на САЩ определи противопоставянето като спор относно формулировката относно бъдещата способност на Иран да се сдобие с ядрени материали. Тръмп заяви, че по време на президентската си кампания през 2024 г. е правил разлика между "войни" и "безкрайни" конфликти, добавяйки, че не си струва да се изгражда американска армия, само за да се избегне използването ѝ.

"Първо, не гарантирах, че няма да има война. Защо бих изградил най-мощната армия в света?", попита той. "Когато казвате, че съм обещал, не съм обещал нищо. Не харесвам тези безкрайни войни. Но това не е безкрайна война", обясни Тръмп пред Уелкър.

Той продължи да сравнява войната в Иран с военната си операция във Венецуела, която се проведе през януари и доведе до залавянето на сваления лидер Николас Мадуро от американските сили при дръзка полунощна акция. 47-ият президент на САЩ продължава да вижда прилики между тази операция и конфликта с Иран, който продължава вече повече от три месеца и без никакви признаци на напредък от страна на Съединените щати в постигането на целите си, цитира източникът бележки.

"Поехме контрол над Венецуела за минути. Унищожихме капацитета на Иран за дни. Никой никога не е виждал нещо подобно", каза Тръмп, преди да сравни ситуацията с това, което той вижда като алтернатива. "Помнете, бяхме във Виетнам 19 години заради някои глупави хора. Бяхме в толкова много различни страни. Във всяка война сме били там с години. Вижте Ирак. Бяхме там с години."

Президентската кампания на Тръмп през 2024 г. стартира във време, когато войната между Украйна и Русия оставаше основен проблем за Съединените щати

По същото време израелската атака срещу Газа водеше до бърз спад в популярността на президента Джо Байдън в собствената му партия.

Голяма част от външнополитическия дневен ред на Тръмп се фокусираше върху обвиняването на администрацията на Байдън за тези два конфликта, за които той твърди, че са били допуснати да възникнат и да излязат извън контрол само заради пасивното лидерство на САЩ. Той обаче се закле да не започва войни, въпреки твърдението си в интервюто за NBC.

В победната си реч през 2024 г. той каза на поддръжниците си:

"Няма да започвам война, ще прекратя войните."

Тръмп също така многократно е заявявал, че нахлуването в Украйна нямаше да се случи по време на неговия мандат.

"Конфликтът в Украйна никога не трябваше да се случва и нямаше да се случи, ако бях президент", каза той през септември 2022 г.

Той прекара голяма част от 2025 г. в открита кампания за Нобеловата награда за мир, опитвайки се да изгради образ на световен миротворец, който до голяма степен е изоставил. Той настоя за нов фокус върху преговорите между Русия и Украйна, които не дадоха резултати, и оказа натиск върху израелския премиер Бенямин Нетаняху да настоява за мирно споразумение в Газа.

Но Тръмп също така започна кампания за военна интервенция срещу малки лодки, превозващи заподозрени наркотрафиканти в Карибите, серия от атаки, продължили цяла година, срещу цели, някога смятани за цивилни, доведоха до нападението и убийството на десетки хора, които администрацията определя като наркотрафиканти.

По време на интревюто президентът на САЩ също така заяви, че може да използва американска военна сила, за да конфискува директно и унищожи останалите ядрени материали на Иран, ако споразумението не бъде спазено.

"Ето как стоят нещата: Ако сключим сделка, ако сключим сделка сега, ще бъдем приятели и ще действаме заедно. Това ще бъде нашето оборудване. Ще го извадим и ще го унищожим, независимо дали ще остане там или ще го преместим някъде другаде", каза Тръмп за ядрения материал. "Сега, ако не сключим сделка, ще ги елиминираме военно с железен юмру. И ще изчакаме да направим това, преди да си тръгнем, в който случай така или иначе ще бъдем в безопасност."

Тръмп завърши интервюто, като гневно напусна студиото след разгорещена дискусия с Уелкър относно твърденията й за изборите през 2020 г.

Свързани статии Тръмп в спор с водеща: Нарече я лъжкиня на корумпирана медия ВИДЕО

Изявленията му идват след седмица, в която служители на Белия дом, включително Тръмп, твърдяха, че американският лидер е на прага на прекратяване на войната в Иран и че има мирно споразумение на бюрото си, което очаква одобрението му в този смисъл.

Мирното споразумение не е сключено и в неделя американският президент заяви, че иска допълнителни гаранции относно бъдещата способност на Иран да прави покупки по сделката. Той добави, в опит да успокои своите хардлайнерски критици, че няма да инициира отмяна на санкциите или деблокиране на ирански средства от финансовата система на САЩ, докато Иран не демонстрира спазване на някое бъдещо споразумение.