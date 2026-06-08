Тръмп в спор с водеща: Нарече я лъжкиня на корумпирана медия ВИДЕО

Разгневеният Доналд Тръмп избухна по средата на изречението си по време на интервю с Кристен Уелкър от NBC.

Водещата притисна президента да потвърди тезата си, че изборите през 2020 г. са били манипулирани, което го накара да прекъсне и напусне интервюто.

Тръмп се сопна на водещата, когато тя поиска доказателства за оспорваното му твърдение, че изборите през 2020 г. са били "откраднати“. Републиканецът я разкритикува и я нарече "лъжкиня".

"Изборите са като страна от третия свят. Вашите избори са корумпирани, вие сте корумпирани, и "Meet the Press“ е корумпирано, както и ABC, CBS и CNN", каза разгневеният Тръмп.

Докато Уелкър се опита да се намеси, президентът каза: "Вие сте едностранчиви корумпирани мрежи. Хайде да приключим“, отсече Тръмп по време на интервюто, излъчено в неделя.

"Стига ми, благодаря ти, скъпа, приятно прекарване“, каза ядосаният президент, докато се изправяше, готов да излезе.

Притеснената Уелкър го умоляваше да остане, споделяйки, че е пътувала до Уисконсин за ексклузивната среща.

"Господин президент, моля, пътувах чак до Уисконсин“, умолява Уелкър.

"Седях с вас цял час! Дадох ви достатъчно време. Трябва да оправите пресата си. Знаете ли какво? Една страна никога не може да бъде велика с нечестна преса“, отговори Тръмп след което стана и започна да се отдалечава, докато се чуваше как Уелкър продължава да го моли да остане.

Нападна и "Спящия Джо"

Разговорът се разрази, когато Уелкър притисна Тръмп за фонд от 1,8 милиарда долара за хора, които твърдят, че са били обект на предполагаемото "оръжаване“ на правителството от администрацията на Байдън.

Модераторът попита президента дали планира да отмени фонда, след като изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш заяви, че администрацията няма да го преследва.

"Само за да бъда много ясен, отказвате ли се напълно от фонда, както каза изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш, или търсите друг начин да го съживите?“, настоя Уелкър.

Тръмп отстояваше позицията си, защитавайки предложението за милиард долара и твърдейки, че хората са били ощетени от служители в предишната администрация.

Хората са били толкова зле наранени от радикални леви лунатици, които са работили за администрацията на Байдън, Спящия Джо“, каза президентът.

Върховният главнокомандващ добави, че подкрепя възраждането на предложения фонд, но отбеляза, че това ще изисква одобрение.

По-късно Тръмп се разбунтува срещу пресата и администрацията на Байдън, обвинявайки ги, че съсипват живота на американците.

"Харесва ми идеята, защото хора като вас, фалшивата мръсна преса, корумпираната преса, хора като глупавия Байдън, той не е достатъчно умен, за да знае какво се случва, но хората, които го обкръжиха, обкръжиха красивото му бюро Resolute в Овалния кабинет, това, което направиха с живота на хората, те унищожиха хора“, остро го критикува Тръмп.

"Само за да бъдем много ясни - няма доказателства за това, което казвате", отговори водещата на NBC

"Има много доказателства, чуйте ме. Има огромни доказателства, няма нищо друго освен доказателства“, отвърна Тръмп.

Президентът се върна към изборите през 2020 г., наричайки ги "манипулирани“ и свързвайки ги с настоящите щатски избори в Калифорния, преди да се оттегли.

US войски в Иран

Преди да се ядоса и да си тръгне, Тръмп обсъди с Уелкър, че не изключва изпращането на американски войски на място в Иран, за да извлекат и унищожат високообогатения уран.

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Тъй като конфликтът в Иран продължава повече от три месеца, Тръмп заяви, че смята, че краят му е близо, стига да се спазва прекратяването на огъня.

Част от сделка между Съединените щати и Иран може да включва изпращането на американски сили за извличане на това, което Тръмп нарече "ядрен прах“.

Въпреки това президентът настоя, че американските войски няма да бъдат в опасност, дори ако бъдат изпратени в Иран, настоявайки, че ще намали военната мощ на Иран достатъчно, за да може американският персонал безопасно да извлече материала сам.

Не е обещавал да "няма нови войни"

На фона на продължаващия контрол върху войната на САЩ с Иран, президентът Доналд Тръмп в неделя защити позицията си във външната политика и отрече някога да е водил кампания с обещанието "няма нови войни“.

"Първо, не съм гарантирал, че няма да има война. Защо бих изградил най-силната армия в света?Аз изградих нашата армия. Наследих ужасна армия. Нямахме оборудване. Нямахме нищо. Изградих огромна армия. Когато казвате, че съм обещал, не съм обещал нищо", каза Тръмп.

Президентът каза, че не харесва "безкрайните войни“, но добави, че настоящият конфликт с Иран "не е безкрайна война“, твърдейки, че войната във Виетнам е продължила 19 години "заради глупави хора“.

"Там сме от няколко месеца и заплахата до голяма степен е отминала. Скоро ще свърши. Но не можеш да позволиш на Иран да има ядрено оръжие, иначе ще те взривят. Няма да има Кристен. Няма да има NBC. Няма да има "Среща с пресата“, обясни Тръмп.